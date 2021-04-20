Генпрокурор Чехии не считает инцидент во Врбетице терактом
ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Инцидент со взрывом на складе Врбетице с правовой точки зрения не квалифицируется как теракт, это дело, связанное с политикой, заявил во вторник генпрокурор Чехии Павел Земан.
"С правовой точки зрения данное дело не рассматривается как уголовное преступление в виде террористического акта, поскольку при этом не был нанесен ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии согласно параграфа 311 пункт 1 Уголовного кодекса. Уголовный кодекс не знает понятия "государственный терроризм". Это чисто дело политиков, как они данный инцидент обозначат в политической и медиальной сфере", - написал генпрокурор в Twitter.
Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.
Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.