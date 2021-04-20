https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729114012.html

Генпрокурор Чехии не считает инцидент во Врбетице терактом

Генпрокурор Чехии не считает инцидент во Врбетице терактом

Инцидент со взрывом на складе Врбетице с правовой точки зрения не квалифицируется как теракт, это дело, связанное с политикой, заявил во вторник генпрокурор... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:11

2021-04-20T15:11

2021-04-20T15:11

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

прага

в мире

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ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Инцидент со взрывом на складе Врбетице с правовой точки зрения не квалифицируется как теракт, это дело, связанное с политикой, заявил во вторник генпрокурор Чехии Павел Земан."С правовой точки зрения данное дело не рассматривается как уголовное преступление в виде террористического акта, поскольку при этом не был нанесен ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии согласно параграфа 311 пункт 1 Уголовного кодекса. Уголовный кодекс не знает понятия "государственный терроризм". Это чисто дело политиков, как они данный инцидент обозначат в политической и медиальной сфере", - написал генпрокурор в Twitter.Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210420/pivo-1729090090.html

https://ria.ru/20210420/zapad-1729079785.html

россия

чехия

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, прага, в мире