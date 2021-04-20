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Мясников развеял миф о магнитных бурях
Мясников развеял миф о магнитных бурях
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с Ura.ru, что в болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T02:52
2021-04-20T03:06
александр мясников (врач)
здоровье
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с Ura.ru, что в болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни.Так он прокомментировал мнение доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника лаборатории Физического института имени Лебедева РАН Сергея Богачева, который сообщил, что магнитные бури воздействуют на центральную нервную и кровеносную системы человека."Связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально", - заявил Мясников.По его словам, люди списывают нежелание заниматься своим здоровьем на "бога, паразитов или на магнитное возмущение". "Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит", — добавил врач.
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александр мясников (врач), здоровье, российская академия наук, общество

Мясников развеял миф о магнитных бурях

02:52 20.04.2021 (обновлено: 03:06 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с Ura.ru, что в болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни.
Так он прокомментировал мнение доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника лаборатории Физического института имени Лебедева РАН Сергея Богачева, который сообщил, что магнитные бури воздействуют на центральную нервную и кровеносную системы человека.
"Связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально", - заявил Мясников.
По его словам, люди списывают нежелание заниматься своим здоровьем на "бога, паразитов или на магнитное возмущение".
"Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит", — добавил врач.
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеРоссийская академия наукОбщество
 
 
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