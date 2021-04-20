https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html

Мясников развеял миф о магнитных бурях

Мясников развеял миф о магнитных бурях

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с Ura.ru, что в болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T02:52

2021-04-20T02:52

2021-04-20T03:06

александр мясников (врач)

здоровье

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с Ura.ru, что в болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни.Так он прокомментировал мнение доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника лаборатории Физического института имени Лебедева РАН Сергея Богачева, который сообщил, что магнитные бури воздействуют на центральную нервную и кровеносную системы человека."Связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально", - заявил Мясников.По его словам, люди списывают нежелание заниматься своим здоровьем на "бога, паразитов или на магнитное возмущение". "Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит", — добавил врач.

https://ria.ru/20210418/opasnost-1728786055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, российская академия наук, общество