https://ria.ru/20210420/bober-1729121451.html

Найденного в одном из дворов в центре Петербурга бобра вернули в лес

Найденного в одном из дворов в центре Петербурга бобра вернули в лес

Бобра, найденного в одном из дворов Центрального района Санкт-Петербурга, поймали и выпустили на территории будущего заказника "Ораниенбаумский", сообщили РИА... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:56

2021-04-20T15:56

2021-04-20T16:00

хорошие новости

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Бобра, найденного в одном из дворов Центрального района Санкт-Петербурга, поймали и выпустили на территории будущего заказника "Ораниенбаумский", сообщили РИА Новости в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.Сообщение о замеченном в одном из дворов Центрального района Петербурга бобре поступило в мобильную экологическую дежурную службу комитета. Животное поймали находившиеся рядом сотрудники общественной организации. Специалисты комитета приехали на место и осмотрели бобра."Животное было сильно напугано, но абсолютно здорово. Для выпуска в естественную среду обитания ему подобрали наиболее подходящее место – территорию будущего заказника "Ораниенбаумский", - говорится в сообщении.Специалисты комитета также попросили не беспокоить замеченных в городе диких животных."Беспокоить диких животных в городе не стоит – если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание животного, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", - отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210327/toronto-1603010454.html

https://ria.ru/20210108/bober-1592324494.html

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санкт-петербург, общество