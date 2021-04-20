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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210420/bober-1729121451.html
Найденного в одном из дворов в центре Петербурга бобра вернули в лес
Найденного в одном из дворов в центре Петербурга бобра вернули в лес
Бобра, найденного в одном из дворов Центрального района Санкт-Петербурга, поймали и выпустили на территории будущего заказника "Ораниенбаумский", сообщили РИА... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:56
2021-04-20T16:00
хорошие новости
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Бобра, найденного в одном из дворов Центрального района Санкт-Петербурга, поймали и выпустили на территории будущего заказника "Ораниенбаумский", сообщили РИА Новости в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.Сообщение о замеченном в одном из дворов Центрального района Петербурга бобре поступило в мобильную экологическую дежурную службу комитета. Животное поймали находившиеся рядом сотрудники общественной организации. Специалисты комитета приехали на место и осмотрели бобра."Животное было сильно напугано, но абсолютно здорово. Для выпуска в естественную среду обитания ему подобрали наиболее подходящее место – территорию будущего заказника "Ораниенбаумский", - говорится в сообщении.Специалисты комитета также попросили не беспокоить замеченных в городе диких животных."Беспокоить диких животных в городе не стоит – если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание животного, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", - отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210327/toronto-1603010454.html
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санкт-петербург, общество

Найденного в одном из дворов в центре Петербурга бобра вернули в лес

15:56 20.04.2021 (обновлено: 16:00 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновБобер плавает в реке
Бобер плавает в реке - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Бобра, найденного в одном из дворов Центрального района Санкт-Петербурга, поймали и выпустили на территории будущего заказника "Ораниенбаумский", сообщили РИА Новости в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Сообщение о замеченном в одном из дворов Центрального района Петербурга бобре поступило в мобильную экологическую дежурную службу комитета. Животное поймали находившиеся рядом сотрудники общественной организации. Специалисты комитета приехали на место и осмотрели бобра.
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"Животное было сильно напугано, но абсолютно здорово. Для выпуска в естественную среду обитания ему подобрали наиболее подходящее место – территорию будущего заказника "Ораниенбаумский", - говорится в сообщении.
Специалисты комитета также попросили не беспокоить замеченных в городе диких животных.
"Беспокоить диких животных в городе не стоит – если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание животного, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", - отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович, слова которого приводятся в сообщении.
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