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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210420/batman-1729058157.html
Боявшийся заразиться COVID-19 Майкл Китон согласился сыграть Бэтмена
Боявшийся заразиться COVID-19 Майкл Китон согласился сыграть Бэтмена
После долгих сомнений Майкл Китон согласился вернуться к роли Бэтмена в блокбастере "Флеш", сообщает TheWrap. Съемки фильма стартовали в этот понедельник. Об... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:49
2021-04-20T15:49
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. После долгих сомнений Майкл Китон согласился вернуться к роли Бэтмена в блокбастере "Флеш", сообщает TheWrap. Съемки фильма стартовали в этот понедельник. Об этом на своей странице в инстаграм рассказал режиссер фильма Андрес Мускетти.Информация о том, что актер вновь сыграет Брюса Уэйна, появилась в июне 2020 года. Тогда Китон вел переговоры по поводу участия в проекте. Долгое время фанаты были уверены, что вопрос решен, но в марте 2021 в интервью Deadline Китон признался, что боится заболеть коронавирусом и может отказаться от любого проекта, если решит, что есть угроза для его здоровья. Впервые в образе Бэтмена актер появился в одноименном блокбастере Тима Бертона в 1989 году. Последний раз эту роль он исполнил в фильме "Бэтмен возвращается", которая вышла в прокат в 1992 году.Главного героя во "Флэше" играет Эзра Миллер, его персонаж отправляется в прошлое, чтобы спасти маму. Фильм основан на концепции мультивселенной DC. Перемещения во времени приведут к созданию нового мира, заступником которого будет Бэтмен в исполнении Китона. Еще одного защитника Готэм-Сити играет Бен Аффлек. Российская премьера фильма "Флэш" запланирована на 3 ноября 2022 года.
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новости культуры, тим бертон, кино и сериалы, майкл китон, бэтмен, бен аффлек

Боявшийся заразиться COVID-19 Майкл Китон согласился сыграть Бэтмена

15:49 20.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Майкл Китон на церемонии открытия 71-го Венецианского международного кинофестиваля у Дворца кино на острове Лидо
Актер Майкл Китон на церемонии открытия 71-го Венецианского международного кинофестиваля у Дворца кино на острове Лидо - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. После долгих сомнений Майкл Китон согласился вернуться к роли Бэтмена в блокбастере "Флеш", сообщает TheWrap. Съемки фильма стартовали в этот понедельник. Об этом на своей странице в инстаграм рассказал режиссер фильма Андрес Мускетти.
Информация о том, что актер вновь сыграет Брюса Уэйна, появилась в июне 2020 года. Тогда Китон вел переговоры по поводу участия в проекте. Долгое время фанаты были уверены, что вопрос решен, но в марте 2021 в интервью Deadline Китон признался, что боится заболеть коронавирусом и может отказаться от любого проекта, если решит, что есть угроза для его здоровья.

"Больше всего я слежу за ситуацией с COVID в Британии. Все зависит от нее, и именно поэтому я живу за городом, на 17 акрах, держась ото всех подальше", — говорит Майкл Китон.

Впервые в образе Бэтмена актер появился в одноименном блокбастере Тима Бертона в 1989 году. Последний раз эту роль он исполнил в фильме "Бэтмен возвращается", которая вышла в прокат в 1992 году.
Главного героя во "Флэше" играет Эзра Миллер, его персонаж отправляется в прошлое, чтобы спасти маму. Фильм основан на концепции мультивселенной DC. Перемещения во времени приведут к созданию нового мира, заступником которого будет Бэтмен в исполнении Китона. Еще одного защитника Готэм-Сити играет Бен Аффлек.
Российская премьера фильма "Флэш" запланирована на 3 ноября 2022 года.
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