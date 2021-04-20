Боявшийся заразиться COVID-19 Майкл Китон согласился сыграть Бэтмена
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Майкл Китон на церемонии открытия 71-го Венецианского международного кинофестиваля у Дворца кино на острове Лидо
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. После долгих сомнений Майкл Китон согласился вернуться к роли Бэтмена в блокбастере "Флеш", сообщает TheWrap. Съемки фильма стартовали в этот понедельник. Об этом на своей странице в инстаграм рассказал режиссер фильма Андрес Мускетти.
Информация о том, что актер вновь сыграет Брюса Уэйна, появилась в июне 2020 года. Тогда Китон вел переговоры по поводу участия в проекте. Долгое время фанаты были уверены, что вопрос решен, но в марте 2021 в интервью Deadline Китон признался, что боится заболеть коронавирусом и может отказаться от любого проекта, если решит, что есть угроза для его здоровья.
"Больше всего я слежу за ситуацией с COVID в Британии. Все зависит от нее, и именно поэтому я живу за городом, на 17 акрах, держась ото всех подальше", — говорит Майкл Китон.
Впервые в образе Бэтмена актер появился в одноименном блокбастере Тима Бертона в 1989 году. Последний раз эту роль он исполнил в фильме "Бэтмен возвращается", которая вышла в прокат в 1992 году.
Главного героя во "Флэше" играет Эзра Миллер, его персонаж отправляется в прошлое, чтобы спасти маму. Фильм основан на концепции мультивселенной DC. Перемещения во времени приведут к созданию нового мира, заступником которого будет Бэтмен в исполнении Китона. Еще одного защитника Готэм-Сити играет Бен Аффлек.
Российская премьера фильма "Флэш" запланирована на 3 ноября 2022 года.
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