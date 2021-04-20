https://ria.ru/20210420/batman-1729058157.html

Боявшийся заразиться COVID-19 Майкл Китон согласился сыграть Бэтмена

Боявшийся заразиться COVID-19 Майкл Китон согласился сыграть Бэтмена

После долгих сомнений Майкл Китон согласился вернуться к роли Бэтмена в блокбастере "Флеш", сообщает TheWrap. Съемки фильма стартовали в этот понедельник. Об... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:49

2021-04-20T15:49

2021-04-20T15:49

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. После долгих сомнений Майкл Китон согласился вернуться к роли Бэтмена в блокбастере "Флеш", сообщает TheWrap. Съемки фильма стартовали в этот понедельник. Об этом на своей странице в инстаграм рассказал режиссер фильма Андрес Мускетти.Информация о том, что актер вновь сыграет Брюса Уэйна, появилась в июне 2020 года. Тогда Китон вел переговоры по поводу участия в проекте. Долгое время фанаты были уверены, что вопрос решен, но в марте 2021 в интервью Deadline Китон признался, что боится заболеть коронавирусом и может отказаться от любого проекта, если решит, что есть угроза для его здоровья. Впервые в образе Бэтмена актер появился в одноименном блокбастере Тима Бертона в 1989 году. Последний раз эту роль он исполнил в фильме "Бэтмен возвращается", которая вышла в прокат в 1992 году.Главного героя во "Флэше" играет Эзра Миллер, его персонаж отправляется в прошлое, чтобы спасти маму. Фильм основан на концепции мультивселенной DC. Перемещения во времени приведут к созданию нового мира, заступником которого будет Бэтмен в исполнении Китона. Еще одного защитника Готэм-Сити играет Бен Аффлек. Российская премьера фильма "Флэш" запланирована на 3 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20210318/batman-1601693039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, тим бертон, кино и сериалы, майкл китон, бэтмен, бен аффлек