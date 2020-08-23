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https://ria.ru/20200823/betmen-1576081420.html
СМИ узнали, Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в новом фильме о "Флэше"
Режиссер Андрес Мускетти подтвердил изданию Vanity Fair, что Бен Аффлек вернется к образу Бэтмена в грядущем фильме "Флэш" с Эзрой Миллером в главной роли. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T00:32
2020-08-23T00:32
культура
кино и сериалы
новости культуры
майкл китон
бен аффлек
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<strong>МОСКВА, 23 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Режиссер Андрес Мускетти <a href="https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/08/ben-affleck-returns-batman-the-flash-multiverse-keaton" target="_blank">подтвердил</a> изданию Vanity Fair, что Бен Аффлек вернется к образу Бэтмена в грядущем фильме "Флэш" с Эзрой Миллером в главной роли. Сообщается, что актер получил сценарий в конце прошлой недели и на этой согласился присоединиться к проекту. Студия Warner Bros. запускает проект в производство в ближайшее время.Помимо Бэтмена в исполнении Аффлека, в фильме также будет задействован и Майкл Китон, который играл Брюса Уэйна в боевике Тима Бертона 1989-го года. Премьера "Флэша" о молодом ученом Барри Аллене, который обладает сверхскоростью, превосходящую скорость света, запланирована на июнь 2022-го года.
https://ria.ru/20200712/1573714959.html
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кино и сериалы, новости культуры, майкл китон, бен аффлек

СМИ узнали, Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в новом фильме о "Флэше"

00:32 23.08.2020
57
© предоставлено компанией "Каро-Премьер"Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
Кадр из фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
© предоставлено компанией "Каро-Премьер"
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер Андрес Мускетти подтвердил изданию Vanity Fair, что Бен Аффлек вернется к образу Бэтмена в грядущем фильме "Флэш" с Эзрой Миллером в главной роли.
Сообщается, что актер получил сценарий в конце прошлой недели и на этой согласился присоединиться к проекту. Студия Warner Bros. запускает проект в производство в ближайшее время.

"Он играет важную роль в эмоциональном воздействии фильма. Взаимоотношения между Барри (Миллер) и Уэйном (Аффлек) позволят добиться такого эмоционального уровня, которого мы раньше не видели. — прокомментировал Мускетти. — Да, это фильм про Барри, это его история, но их персонажи более связаны, чем мы думаем. Они оба потеряли своих матерей из-за убийства, и это одна из основных составляющих картины".

Помимо Бэтмена в исполнении Аффлека, в фильме также будет задействован и Майкл Китон, который играл Брюса Уэйна в боевике Тима Бертона 1989-го года.
Премьера "Флэша" о молодом ученом Барри Аллене, который обладает сверхскоростью, превосходящую скорость света, запланирована на июнь 2022-го года.
Кадр из фильма Бэтмен. 1966 год
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