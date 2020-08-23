СМИ узнали, Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в новом фильме о "Флэше"
© предоставлено компанией "Каро-Премьер"Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
© предоставлено компанией "Каро-Премьер"
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер Андрес Мускетти подтвердил изданию Vanity Fair, что Бен Аффлек вернется к образу Бэтмена в грядущем фильме "Флэш" с Эзрой Миллером в главной роли.
Сообщается, что актер получил сценарий в конце прошлой недели и на этой согласился присоединиться к проекту. Студия Warner Bros. запускает проект в производство в ближайшее время.
"Он играет важную роль в эмоциональном воздействии фильма. Взаимоотношения между Барри (Миллер) и Уэйном (Аффлек) позволят добиться такого эмоционального уровня, которого мы раньше не видели. — прокомментировал Мускетти. — Да, это фильм про Барри, это его история, но их персонажи более связаны, чем мы думаем. Они оба потеряли своих матерей из-за убийства, и это одна из основных составляющих картины".
Помимо Бэтмена в исполнении Аффлека, в фильме также будет задействован и Майкл Китон, который играл Брюса Уэйна в боевике Тима Бертона 1989-го года.
Премьера "Флэша" о молодом ученом Барри Аллене, который обладает сверхскоростью, превосходящую скорость света, запланирована на июнь 2022-го года.