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СМИ узнали, Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в новом фильме о "Флэше"

Режиссер Андрес Мускетти подтвердил изданию Vanity Fair, что Бен Аффлек вернется к образу Бэтмена в грядущем фильме "Флэш" с Эзрой Миллером в главной роли. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T00:32

2020-08-23T00:32

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культура

кино и сериалы

новости культуры

майкл китон

бен аффлек

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<strong>МОСКВА, 23 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Режиссер Андрес Мускетти <a href="https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/08/ben-affleck-returns-batman-the-flash-multiverse-keaton" target="_blank">подтвердил</a> изданию Vanity Fair, что Бен Аффлек вернется к образу Бэтмена в грядущем фильме "Флэш" с Эзрой Миллером в главной роли. Сообщается, что актер получил сценарий в конце прошлой недели и на этой согласился присоединиться к проекту. Студия Warner Bros. запускает проект в производство в ближайшее время.Помимо Бэтмена в исполнении Аффлека, в фильме также будет задействован и Майкл Китон, который играл Брюса Уэйна в боевике Тима Бертона 1989-го года. Премьера "Флэша" о молодом ученом Барри Аллене, который обладает сверхскоростью, превосходящую скорость света, запланирована на июнь 2022-го года.

https://ria.ru/20200712/1573714959.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, майкл китон, бен аффлек