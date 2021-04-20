https://ria.ru/20210420/bank-1729069715.html

МСП Банк начинает кредитовать под 3 процента по новой программе МЭР

МСП Банк начинает кредитовать под 3 процента по новой программе МЭР

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начинает прием заявок на кредитование в рамках новой программы Минэкономразвития по поддержке субъектов МСП,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:04

2021-04-20T12:04

2021-04-20T12:04

россия

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начинает прием заявок на кредитование в рамках новой программы Минэкономразвития по поддержке субъектов МСП, пострадавших из-за последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба банка.Ставка по льготному кредиту составит 3% годовых на срок до одного года, при этом в течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а во втором полугодии можно будет погасить остаток по кредиту равными долями ежемесячно. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников организации, максимальная сумма – до 500 миллионов рублей. В период действия кредитного договора заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест.По условиям программы поддержку могут получить индивидуальные предприниматели, малые и средние компании из наименее восстановившихся после пандемии отраслей, таких как, например: гостиничный и ресторанный бизнес, культура, туризм, спорт и развлечения."Программы поддержки пострадавших из-за пандемии субъектов МСП, действовавшие в прошлом году, помогли тысячам предпринимателей сохранить бизнес и рабочие места для своих сотрудников. Но восстановить деятельность в некоторых отраслях, например, в гостиничном и ресторанном бизнесе или в сфере спорта и отдыха, получается не так быстро. В этой связи запуск новых правительственных мер поддержки стал абсолютно необходимым и актуальным шагом. Со своей стороны Корпорация МСП и дочерний МСП Банк сделают доступ к льготному финансированию удобным и оперативным", - отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Подать заявку на кредит можно онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС (smbfin.ru). Прием заявок на кредит будет осуществляться с 20 апреля по 1 июля 2021 года, или до завершения кредитного лимита, предоставленного МСП Банку министерством экономического развития.По итогам 2020 года МСП Банк предоставил по программам поддержки субъектов МСП из пострадавших отраслей более 13 миллиардов рублей, благодаря чему предприятиям удалось сохранить более 130 тысяч рабочих мест, уточнили в пресс-службе.-

https://ria.ru/20210414/kredity-1728298354.html

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россия, корпорация мсп, мсп банк