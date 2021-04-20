Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/arktika-1729125332.html
Россия построила в Арктике первую ВПП для всех типов самолетов
Россия построила в Арктике первую ВПП для всех типов самолетов
Минобороны России построило на арктическом острове Земля Александры (Архангельская область) взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов, сообщил во... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:15
2021-04-20T16:15
россия
земля франца-иосифа
арктика
миг-31
сергей шойгу
архангельская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Минобороны России построило на арктическом острове Земля Александры (Архангельская область) взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, длина ВПП – 3,5 километра, а строительство завершилось в минувшем году.По открытым данным, до этого полосы подобной длины в российской Арктике не строились. Таким образом, на этой ВПП смогут садиться, в том числе, самолеты стратегической авиации.Кроме того, отметил Шойгу, завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Параллельно в интересах Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в якутском поселке Тикси."Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана", - отметил министр на заседании коллегии.Министр высоко оценил результаты арктической экспедиции Северного флота, в ходе которой впервые в истории ВМФ три атомных подлодки одновременно всплыли в ограниченном районе радиусом 300 метров, пробив лед.Операция прошла "в сложном по навигации проливе Кембридж впервые в истории Военно-морского флота". Кроме того, в ходе экспедиции выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе двух истребителей МиГ-31, которые прошли географическую точку Северного полюса и "успешно решили другие задачи".По его оценке, в ходе комплексной арктической экспедиции, проведенной под руководством главнокомандующего ВМФ в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, личный состав флота продемонстрировал высокий профессионализм."В экспедиции было задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения и военной техники. Для ее обеспечения осуществлено 66 самолето-вылетов военно-транспортной авиации", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20210419/ucheniya-1728956325.html
https://ria.ru/20210419/arktika-1728930626.html
россия
земля франца-иосифа
арктика
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33673689a662835cab702345a3c5a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, земля франца-иосифа, арктика, миг-31, сергей шойгу, архангельская область, безопасность

Россия построила в Арктике первую ВПП для всех типов самолетов

16:15 20.04.2021
 
© РИА Новости / Александр КовалевВид на Северный Ледовитый океан
Вид на Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Минобороны России построило на арктическом острове Земля Александры (Архангельская область) взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, длина ВПП – 3,5 километра, а строительство завершилось в минувшем году.
По открытым данным, до этого полосы подобной длины в российской Арктике не строились. Таким образом, на этой ВПП смогут садиться, в том числе, самолеты стратегической авиации.
Кроме того, отметил Шойгу, завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Параллельно в интересах Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в якутском поселке Тикси.
Большой десантный корабль Пётр Моргунов пришел в Североморск - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 15:52
Северный флот начал крупномасштабные учения в Арктике
"Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана", - отметил министр на заседании коллегии.
Министр высоко оценил результаты арктической экспедиции Северного флота, в ходе которой впервые в истории ВМФ три атомных подлодки одновременно всплыли в ограниченном районе радиусом 300 метров, пробив лед.
Операция прошла "в сложном по навигации проливе Кембридж впервые в истории Военно-морского флота". Кроме того, в ходе экспедиции выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе двух истребителей МиГ-31, которые прошли географическую точку Северного полюса и "успешно решили другие задачи".
По его оценке, в ходе комплексной арктической экспедиции, проведенной под руководством главнокомандующего ВМФ в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, личный состав флота продемонстрировал высокий профессионализм.
"В экспедиции было задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения и военной техники. Для ее обеспечения осуществлено 66 самолето-вылетов военно-транспортной авиации", - сказал Шойгу.
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 13:49
Глава Минвостока назвал ключевые направления работы в Арктике
 
РоссияЗемля Франца-ИосифаАрктикаМиГ-31Сергей ШойгуАрхангельская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
01:42В промзоне в Ленинградской области загорелся строительный мусор
01:38В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке
Лента новостейМолния