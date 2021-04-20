https://ria.ru/20210420/arktika-1729125332.html

Россия построила в Арктике первую ВПП для всех типов самолетов

Россия построила в Арктике первую ВПП для всех типов самолетов

Минобороны России построило на арктическом острове Земля Александры (Архангельская область) взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов, сообщил во... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:15

2021-04-20T16:15

2021-04-20T16:15

россия

земля франца-иосифа

арктика

миг-31

сергей шойгу

архангельская область

безопасность

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Минобороны России построило на арктическом острове Земля Александры (Архангельская область) взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, длина ВПП – 3,5 километра, а строительство завершилось в минувшем году.По открытым данным, до этого полосы подобной длины в российской Арктике не строились. Таким образом, на этой ВПП смогут садиться, в том числе, самолеты стратегической авиации.Кроме того, отметил Шойгу, завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Параллельно в интересах Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в якутском поселке Тикси."Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана", - отметил министр на заседании коллегии.Министр высоко оценил результаты арктической экспедиции Северного флота, в ходе которой впервые в истории ВМФ три атомных подлодки одновременно всплыли в ограниченном районе радиусом 300 метров, пробив лед.Операция прошла "в сложном по навигации проливе Кембридж впервые в истории Военно-морского флота". Кроме того, в ходе экспедиции выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе двух истребителей МиГ-31, которые прошли географическую точку Северного полюса и "успешно решили другие задачи".По его оценке, в ходе комплексной арктической экспедиции, проведенной под руководством главнокомандующего ВМФ в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, личный состав флота продемонстрировал высокий профессионализм."В экспедиции было задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения и военной техники. Для ее обеспечения осуществлено 66 самолето-вылетов военно-транспортной авиации", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20210419/ucheniya-1728956325.html

https://ria.ru/20210419/arktika-1728930626.html

россия

земля франца-иосифа

арктика

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля франца-иосифа, арктика, миг-31, сергей шойгу, архангельская область, безопасность