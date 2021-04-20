https://ria.ru/20210420/aliev-1729171843.html

Алиев отверг версию о доставке обломков "Искандеров" в Карабах из Сирии

Алиев отверг версию о доставке обломков "Искандеров" в Карабах из Сирии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку считает "открытым обвинением" заявления о якобы доставке останков ракет "Искандер-М" в Карабах из Сирии. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T20:39

2021-04-20T20:39

2021-04-20T20:39

ситуация в нагорном карабахе

россия

минобороны армении

ильхам алиев

владимир путин

москва

сирия

в мире

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БАКУ, 20 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку считает "открытым обвинением" заявления о якобы доставке останков ракет "Искандер-М" в Карабах из Сирии.Ранее Алиев заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет "Искандер-М" в Карабахе, Баку послал официальное письмо в Москву по этому поводу. В ответном письме, по словам Алиева, Минобороны России заявило, что российская сторона не фиксировала запуск ракет."В российских СМИ появляются бессмысленные версии по поводу использования ракет "Искандер-М" (в Карабахе – ред.). Я могу сказать одно. Я не считаю это случайными версиями. Потому что даже в тех версиях - правда, это выдвигала пресса - в любом случае мы видим системный подход. Якобы, Азербайджан вместе с Турцией доставил эти ракеты ("Искандер-М" – ред.) в Шушу из Сирии. Это открытое обвинение против нас. В чем нас обвиняют, в фальсификации? Кто-то может сказать, что Азербайджан когда-либо совершал фальсификацию? Нет!" - сказал Алиев в интервью Гостелевидению Азербайджана.Ранее Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер-М", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители ANAMA. В агентстве заявили, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин, сейчас ведется уточнение модификации ракет, при этом не объяснили, на основании чего сделан вывод об их применении именно осенью 2020 года.В ноябре 2020 года бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении, экс-глава генштаба Мовсес Акопян заявил, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", не указав, в каком направлении. Позднее Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Агентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря премьера Мане Геворгян сообщило, что президент РФ Владимир Путин и Пашинян обсудили это заявление и "в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно".В Минобороны РФ, комментируя высказывания Пашиняна, сообщали, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны. В Минобороны также отмечали, что высказывания премьера Армении об "Искандерах" могут быть следствием введения в заблуждение.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Все новости Азербайджана читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>

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