https://ria.ru/20210420/aliev-1729161601.html

Алиев рассказал об ответе Москвы на письмо об "Искандерах" в Карабахе

Алиев рассказал об ответе Москвы на письмо об "Искандерах" в Карабахе

В Баку получили ответ от Минобороны России на письмо о возможном использовании ракет "Искандер" в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:07

2021-04-20T19:07

2021-04-20T21:08

ситуация в нагорном карабахе

россия

минобороны азербайджана

минобороны армении

нагорный карабах

владимир путин

москва

армения

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БАКУ, 20 апр — РИА Новости. В Баку получили ответ от Минобороны России на письмо о возможном использовании ракет "Искандер" в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ранее Алиев заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет "Искандер-М" в Карабахе. Министерство обороны республики послало официальное письмо в Москву по этому поводу."Я ознакомился с ответом. Должен сказать азербайджанскому народу все как есть. Потому что это очень серьезный вопрос. Это не простой вопрос. Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет", — сказал Алиев в интервью Гостелевидению Азербайджана.По словам президента Азербайджана, Баку надеется, что этот вопрос прояснится."Так как остатки ракет демонстрируются в Парке Трофеев, отрицать это (их использование в ходе осенней эскалации в Карабахе. — Прим. ред.) невозможно", — заявил Алиев.Он добавил, что Баку намерен придерживаться принципиальной позиции по этой теме."Когда армянскому руководству задаешь вопрос о том, использовали ли они ракеты "Искандер-М", они молчат. Хотя мы знаем, как и когда они запустили ракеты, мы многое знаем", — сказал Алиев.Президент Азербайджана отметил, что Баку рассчитывает получить более полный ответ от Москвы. По его словам, комплексы либо передали Армении, либо незаконно вывезли из России.Ранее Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер-М", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). Там утверждают, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин, сейчас ведется уточнение модификации ракет. При этом сотрудники агентства не объяснили, на основании чего сделан вывод об их применении именно осенью 2020 года.В ноябре 2020 года экс-глава Генштаба Армении Мовсес Акопян заявил, что во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе применялся оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Позднее Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на десять процентов" ракетах комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта. Спустя некоторое время он опроверг это заявление и добавил, что ему неправильно доложили о сложившейся ситуации.В российском Министерстве обороны, комментируя высказывания Пашиняна, отметили, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта, весь боезапас ракет находился на складах Вооруженных сил страны.

https://ria.ru/20210413/iskander-1728056010.html

https://ria.ru/20210412/iskander-1727927023.html

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html

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