https://ria.ru/20210419/yuzmukhametov-1728893983.html
Главу Мирнинского района Якутии заподозрили в хищении 12 миллионов рублей
Главу Мирнинского района Якутии заподозрили в хищении 12 миллионов рублей
Главу Мирнинского района Якутии Ришата Юзмухаметова подозревают в хищении на 12 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:11
2021-04-19T11:11
2021-04-19T11:11
республика саха (якутия)
мирнинский район
происшествия
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ЯКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Главу Мирнинского района Якутии Ришата Юзмухаметова подозревают в хищении на 12 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По ее словам, против чиновника возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)."Органами следствия установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился по своему усмотрению муниципальной недвижимостью на сумму около 12 миллионов рублей", - сказала Дворецкая.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.Юзмухаметов был избран главой района во второй срок в сентябре 2018 года.В Мирнинском районе ведется промышленная добыча алмазов. Это один из самых густонаселенных районов Якутии. По данным последней переписи, численность населения превысила 72 тысяч человек.
https://ria.ru/20210330/korruptsiya-1603392539.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика саха (якутия), мирнинский район, происшествия
ЯКУТСК, 19 апр – РИА Новости.
Главу Мирнинского района Якутии
Ришата Юзмухаметова подозревают в хищении на 12 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
По ее словам, против чиновника возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
"Органами следствия установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился по своему усмотрению муниципальной недвижимостью на сумму около 12 миллионов рублей", - сказала Дворецкая.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.
Юзмухаметов был избран главой района во второй срок в сентябре 2018 года.
В Мирнинском районе
ведется промышленная добыча алмазов. Это один из самых густонаселенных районов Якутии. По данным последней переписи, численность населения превысила 72 тысяч человек.