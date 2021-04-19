https://ria.ru/20210419/yuzmukhametov-1728893983.html

Главу Мирнинского района Якутии заподозрили в хищении 12 миллионов рублей

Главу Мирнинского района Якутии заподозрили в хищении 12 миллионов рублей

Главу Мирнинского района Якутии Ришата Юзмухаметова подозревают в хищении на 12 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:11

2021-04-19T11:11

2021-04-19T11:11

республика саха (якутия)

мирнинский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

ЯКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Главу Мирнинского района Якутии Ришата Юзмухаметова подозревают в хищении на 12 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По ее словам, против чиновника возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)."Органами следствия установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился по своему усмотрению муниципальной недвижимостью на сумму около 12 миллионов рублей", - сказала Дворецкая.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.Юзмухаметов был избран главой района во второй срок в сентябре 2018 года.В Мирнинском районе ведется промышленная добыча алмазов. Это один из самых густонаселенных районов Якутии. По данным последней переписи, численность населения превысила 72 тысяч человек.

https://ria.ru/20210330/korruptsiya-1603392539.html

республика саха (якутия)

мирнинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), мирнинский район, происшествия