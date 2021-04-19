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Украина предложила пошаговый план действий для "сдерживания России"
Украина предложила пошаговый план действий для "сдерживания России"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложил главам МИД Евросоюза план сдерживания "эскалации со стороны России". РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:29
2021-04-19T17:14
жозеп боррель
дмитрий кулеба
дмитрий песков
москва
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в мире
россия
мид украины
евросоюз
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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложил главам МИД Евросоюза план сдерживания "эскалации со стороны России"."Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", — написал глава ведомства в Twitter.Кулеба в понедельник по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украина считает это вмешательством во внутренние дела, российские власти отвергают все обвинения и подчеркивают, что не могут считаться стороной конфликта.Москва не раз обращала внимание на то, что Киев не соблюдает Минские соглашения по Донбассу.Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.Контактная группа по урегулированию с сентября 2014-го приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.
https://ria.ru/20210416/kitay-1728581950.html
https://ria.ru/20210416/sderzhivanie-1728651977.html
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жозеп боррель, дмитрий кулеба, дмитрий песков, москва, оон, в мире, россия, мид украины, евросоюз, украина

Украина предложила пошаговый план действий для "сдерживания России"

14:29 19.04.2021 (обновлено: 17:14 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложил главам МИД Евросоюза план сдерживания "эскалации со стороны России".
"Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", — написал глава ведомства в Twitter.
Кулеба в понедельник по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украина считает это вмешательством во внутренние дела, российские власти отвергают все обвинения и подчеркивают, что не могут считаться стороной конфликта.
Москва не раз обращала внимание на то, что Киев не соблюдает Минские соглашения по Донбассу.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 14:19
Украина надеется на поддержку Китая в "сдерживании российской агрессии"
Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.
В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
Контактная группа по урегулированию с сентября 2014-го приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 19:59
МИД назвал последствие политики США по "сдерживанию" России
 
Жозеп БоррельДмитрий КулебаДмитрий ПесковМоскваООНВ миреРоссияМИД УкраиныЕвросоюзУкраина
 
 
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