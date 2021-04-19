Украина предложила пошаговый план действий для "сдерживания России"
14:29 19.04.2021 (обновлено: 17:14 19.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложил главам МИД Евросоюза план сдерживания "эскалации со стороны России".
"Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", — написал глава ведомства в Twitter.
Кулеба в понедельник по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украина считает это вмешательством во внутренние дела, российские власти отвергают все обвинения и подчеркивают, что не могут считаться стороной конфликта.
Москва не раз обращала внимание на то, что Киев не соблюдает Минские соглашения по Донбассу.
Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.
В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
Контактная группа по урегулированию с сентября 2014-го приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.
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