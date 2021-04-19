В консульстве Украины отказались комментировать задержание сотрудника
© РИА Новости / Алексей ДаничевТабличка на здании генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Консульство Украины в Санкт-Петербурге, чей сотрудник был задержан в субботу ФСБ, не комментирует эту ситуацию, а также не уточняет, когда он покидает Россию, сообщила РИА Новости представитель дипмиссии.
"По этому поводу обращайтесь, пожалуйста, в пресс-центр МИД Украины", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в понедельник консульство Украины в рабочем порядке начало прием граждан. Обстановка у здания ведомства спокойная.
В субботу утром ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.
Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.
МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля.
Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.