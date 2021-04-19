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В консульстве Украины отказались комментировать задержание сотрудника
В консульстве Украины отказались комментировать задержание сотрудника
Консульство Украины в Санкт-Петербурге, чей сотрудник был задержан в субботу ФСБ, не комментирует эту ситуацию, а также не уточняет, когда он покидает Россию,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:34
2021-04-19T10:34
олег николенко
россия
мид украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
украина
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Консульство Украины в Санкт-Петербурге, чей сотрудник был задержан в субботу ФСБ, не комментирует эту ситуацию, а также не уточняет, когда он покидает Россию, сообщила РИА Новости представитель дипмиссии."По этому поводу обращайтесь, пожалуйста, в пресс-центр МИД Украины", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Как передавал корреспондент РИА Новости, в понедельник консульство Украины в рабочем порядке начало прием граждан. Обстановка у здания ведомства спокойная.В субботу утром ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля.Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
https://ria.ru/20210418/konsul-1728829954.html
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олег николенко, россия, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, украина, в мире

В консульстве Украины отказались комментировать задержание сотрудника

10:34 19.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевТабличка на здании генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге
Табличка на здании генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Консульство Украины в Санкт-Петербурге, чей сотрудник был задержан в субботу ФСБ, не комментирует эту ситуацию, а также не уточняет, когда он покидает Россию, сообщила РИА Новости представитель дипмиссии.
"По этому поводу обращайтесь, пожалуйста, в пресс-центр МИД Украины", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 17:17
Киев считает аргументы России по высылке консула неубедительными
Как передавал корреспондент РИА Новости, в понедельник консульство Украины в рабочем порядке начало прием граждан. Обстановка у здания ведомства спокойная.
В субботу утром ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.
Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.
МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля.
Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 17:08
Украинский консул в Петербурге интересовался закрытыми базами данных
 
Олег НиколенкоРоссияМИД УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-ПетербургУкраинаВ мире
 
 
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