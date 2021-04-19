https://ria.ru/20210419/ukraina-1728886128.html

В консульстве Украины отказались комментировать задержание сотрудника

В консульстве Украины отказались комментировать задержание сотрудника

Консульство Украины в Санкт-Петербурге, чей сотрудник был задержан в субботу ФСБ, не комментирует эту ситуацию, а также не уточняет, когда он покидает Россию,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:34

2021-04-19T10:34

2021-04-19T10:34

олег николенко

россия

мид украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

украина

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Консульство Украины в Санкт-Петербурге, чей сотрудник был задержан в субботу ФСБ, не комментирует эту ситуацию, а также не уточняет, когда он покидает Россию, сообщила РИА Новости представитель дипмиссии."По этому поводу обращайтесь, пожалуйста, в пресс-центр МИД Украины", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Как передавал корреспондент РИА Новости, в понедельник консульство Украины в рабочем порядке начало прием граждан. Обстановка у здания ведомства спокойная.В субботу утром ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля.Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.

https://ria.ru/20210418/konsul-1728829954.html

https://ria.ru/20210417/konsul-1728732612.html

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олег николенко, россия, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, украина, в мире