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В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19

В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19

Кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу разрабатывают в России, начались доклинические исследования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:10

2021-04-19T12:10

2021-04-19T12:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу разрабатывают в России, начались доклинические исследования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный тест, кожный тест, может быть чем-то аналогичный Диаскину. Они провели исследование на добровольцах - разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая", - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Она отметила, что уже начались доклинические исследования, планируется, что тест будет доступен уже к осени.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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