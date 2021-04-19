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В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
Кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу разрабатывают в России, начались доклинические исследования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:10
2021-04-19T12:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу разрабатывают в России, начались доклинические исследования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный тест, кожный тест, может быть чем-то аналогичный Диаскину. Они провели исследование на добровольцах - разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая", - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Она отметила, что уже начались доклинические исследования, планируется, что тест будет доступен уже к осени.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19

12:10 19.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу разрабатывают в России, начались доклинические исследования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный тест, кожный тест, может быть чем-то аналогичный Диаскину. Они провели исследование на добровольцах - разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая", - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.
Она отметила, что уже начались доклинические исследования, планируется, что тест будет доступен уже к осени.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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