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В Совфеде призвали "Аэрофлот" установить более гибкие тарифы на билеты
В Совфеде призвали "Аэрофлот" установить более гибкие тарифы на билеты
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко предлагает компании "Аэрофлот" гибче подходить к ценообразованию на авиаперевозки, чтобы граждане могли... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:33
2021-04-19T17:33
2021-04-19T17:33
туризм
инна святенко
новости - туризм
аэрофлот
совет федерации рф
симферополь
экономика
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко предлагает компании "Аэрофлот" гибче подходить к ценообразованию на авиаперевозки, чтобы граждане могли отдохнуть на российских курортах.В ходе совещания в Совете Федерации директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов заявил, что авиакомпания не согласна с утверждениями о завышении тарифов авиаперевозчиками, а ее собственные на 10-15% ниже уровня 2019 года."Прекрасно понимаем, что одна из самых убыточных компаний - это ПАО "Аэрофлот", и очень трудно войти в положение данной компании, когда билетов "эконома" нет. Но у вас же есть лоукостер, чуть бы погибче", - сказала Святенко, обращаясь к представителю компании.По ее словам, очень важно, чтобы граждане, которые хотят отдохнуть на российских курортах, могли осуществить свои планы.Святенко привела в пример цены авиакомпаний на праздники в Симферополь. "Я зашла в приложение "Аэрофлота" и посмотрела цены в Симферополь 30 апреля - 2 мая", - рассказала парламентарий.По ее совам, в Симферополь на 30 апреля есть только один билет экономкласса, далее цены начинаются от 45 тысяч рублей. "Понятно, что для семьи из двух человек перелет в Симферополь за 200 тысяч рублей недоступен", - сказала законодатель.
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инна святенко, новости - туризм, аэрофлот, совет федерации рф, симферополь, экономика
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости.
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко
предлагает компании "Аэрофлот
" гибче подходить к ценообразованию на авиаперевозки, чтобы граждане могли отдохнуть на российских курортах.
В ходе совещания в Совете Федерации
директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов заявил, что авиакомпания не согласна с утверждениями о завышении тарифов авиаперевозчиками, а ее собственные на 10-15% ниже уровня 2019 года.
"Прекрасно понимаем, что одна из самых убыточных компаний - это ПАО "Аэрофлот", и очень трудно войти в положение данной компании, когда билетов "эконома" нет. Но у вас же есть лоукостер, чуть бы погибче", - сказала Святенко, обращаясь к представителю компании.
По ее словам, очень важно, чтобы граждане, которые хотят отдохнуть на российских курортах, могли осуществить свои планы.
Святенко привела в пример цены авиакомпаний на праздники в Симферополь
. "Я зашла в приложение "Аэрофлота" и посмотрела цены в Симферополь 30 апреля - 2 мая", - рассказала парламентарий.
По ее совам, в Симферополь на 30 апреля есть только один билет экономкласса, далее цены начинаются от 45 тысяч рублей. "Понятно, что для семьи из двух человек перелет в Симферополь за 200 тысяч рублей недоступен", - сказала законодатель.