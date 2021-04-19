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"Свидетель" ДТП с Ефремовым не признал вину в даче ложных показаний
"Свидетель" ДТП с Ефремовым не признал вину в даче ложных показаний
"Свидетель" ДТП с актером Михаилом Ефремовым Теван Бадасян вину в даче ложных показаний не признал, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:32
2021-04-19T11:32
теван бадасян
эльман пашаев
россия
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Свидетель" ДТП с актером Михаилом Ефремовым Теван Бадасян вину в даче ложных показаний не признал, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.Сегодня в суде началось рассмотрение дела в отношении Бадасяна по существу. Обвиняемый – уроженец Баку, зарегистрированный в Астрахани, но проживающий в Москве.Из озвученного прокурором обвинения следует, что Бадасян из личной заинтересованности решил ввести суд в заблуждение, указывая на невиновность Ефремова. В ходе слушания 31 августа, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, он сообщил, что был свидетелем резонансного ДТП. Бадасян утверждал, что в автомобиле Ефремова находились двое, а актера за рулем не было."Обвинение мне понятно, вину не признаю. Выступлю в самом конце", - подчеркнул мужчина.По инициативе прокурора были изучены письменные материалы дела, однако свидетели к сегодняшнему слушанию приглашены не были. По этой причине суд решил объявить в заседании перерыв до 30 апреля.Как ранее сообщал юрист Эльман Пашаев, координирующий защиту подсудимых, вину все трое "лжесвидетелей" не признают и настаивают на том, что говорили правду. Им грозят штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ.На прошлой неделе в суде проходили слушания по делу первого "свидетеля" аварии – Александра Кобца. Завтра наступит очередь третьего - Андрея Гаева.В ходе прошлогоднего процесса по делу Ефремова слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде заявлял, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет, а вскоре было возбуждено уголовное дело о лжесвидетельстве.
https://ria.ru/20201120/shtrafy-1585604000.html
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теван бадасян, эльман пашаев, россия, михаил ефремов, происшествия

"Свидетель" ДТП с Ефремовым не признал вину в даче ложных показаний

11:32 19.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы,
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы, - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Свидетель" ДТП с актером Михаилом Ефремовым Теван Бадасян вину в даче ложных показаний не признал, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Сегодня в суде началось рассмотрение дела в отношении Бадасяна по существу. Обвиняемый – уроженец Баку, зарегистрированный в Астрахани, но проживающий в Москве.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 19:59
Лжесвидетелям по делу Ефремова грозят небольшие штрафы
Из озвученного прокурором обвинения следует, что Бадасян из личной заинтересованности решил ввести суд в заблуждение, указывая на невиновность Ефремова. В ходе слушания 31 августа, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, он сообщил, что был свидетелем резонансного ДТП. Бадасян утверждал, что в автомобиле Ефремова находились двое, а актера за рулем не было.
"Обвинение мне понятно, вину не признаю. Выступлю в самом конце", - подчеркнул мужчина.
По инициативе прокурора были изучены письменные материалы дела, однако свидетели к сегодняшнему слушанию приглашены не были. По этой причине суд решил объявить в заседании перерыв до 30 апреля.
Как ранее сообщал юрист Эльман Пашаев, координирующий защиту подсудимых, вину все трое "лжесвидетелей" не признают и настаивают на том, что говорили правду. Им грозят штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ.
На прошлой неделе в суде проходили слушания по делу первого "свидетеля" аварии – Александра Кобца. Завтра наступит очередь третьего - Андрея Гаева.
В ходе прошлогоднего процесса по делу Ефремова слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".
Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде заявлял, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет, а вскоре было возбуждено уголовное дело о лжесвидетельстве.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:56
"Свидетелей" ДТП с Ефремовым будут судить отдельно друг от друга
 
Теван БадасянЭльман ПашаевРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
 
 
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