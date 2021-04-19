https://ria.ru/20210419/spiderman-1728908683.html

Альфред Молина подтвердил, что появится в новом "Человеке-пауке"

Альфред Молина подтвердил, что появится в новом "Человеке-пауке"

Британо-американский актер Альфред Молина, сыгравший злодея Отто Октавиуса (Доктор Осьминог) в боевике "Человек-паук 2" (2004), подтвердил, что появится в этом... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:38

2021-04-19T17:38

2021-04-19T17:38

том холланд

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Британо-американский актер Альфред Молина, сыгравший злодея Отто Октавиуса (Доктор Осьминог) в боевике "Человек-паук 2" (2004), подтвердил, что появится в этом образе в новом фильме о приключениях супергероя, сообщает Variety. Предстоящий блокбастер киновселенной Marvel получил название "Человек-паук: Нет пути домой" ("Spider-Man: No Way Home"). Главную роль Питера Паркера в нем исполнит Том Холланд. По словам 67-летнего номинанта на "Золотой глобус", он был рад присоединиться к этому проекту.Актер добавил, что для фильма его омолодят с помощью специальной программы, как это сделали с Робертом Дауни — младшим в фильме "Первый мститель: Противостояние" (2016) и Сэмюэлем Л. Джексоном в "Капитане Марвел" (2019). Ожидается, что действие в предстоящем "Человеке-пауке" развернется как раз после событий, показанных в ленте 2004 года. Поэтому он должен выглядеть моложе. Остальные подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. О будущем фильме известно еще, что теперь наставником Питера Паркера станет колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.Премьера ленты состоится перед Рождеством, 17 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20210225/spiderman-1598767243.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том холланд, бенедикт камбербэтч, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics