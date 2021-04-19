https://ria.ru/20210419/spiderman-1728908683.html
Альфред Молина подтвердил, что появится в новом "Человеке-пауке"
Альфред Молина подтвердил, что появится в новом "Человеке-пауке"
Британо-американский актер Альфред Молина, сыгравший злодея Отто Октавиуса (Доктор Осьминог) в боевике "Человек-паук 2" (2004), подтвердил, что появится в этом... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:38
2021-04-19T17:38
2021-04-19T17:38
том холланд
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Британо-американский актер Альфред Молина, сыгравший злодея Отто Октавиуса (Доктор Осьминог) в боевике "Человек-паук 2" (2004), подтвердил, что появится в этом образе в новом фильме о приключениях супергероя, сообщает Variety. Предстоящий блокбастер киновселенной Marvel получил название "Человек-паук: Нет пути домой" ("Spider-Man: No Way Home"). Главную роль Питера Паркера в нем исполнит Том Холланд. По словам 67-летнего номинанта на "Золотой глобус", он был рад присоединиться к этому проекту.Актер добавил, что для фильма его омолодят с помощью специальной программы, как это сделали с Робертом Дауни — младшим в фильме "Первый мститель: Противостояние" (2016) и Сэмюэлем Л. Джексоном в "Капитане Марвел" (2019). Ожидается, что действие в предстоящем "Человеке-пауке" развернется как раз после событий, показанных в ленте 2004 года. Поэтому он должен выглядеть моложе. Остальные подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. О будущем фильме известно еще, что теперь наставником Питера Паркера станет колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.Премьера ленты состоится перед Рождеством, 17 декабря 2021 года.
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том холланд, бенедикт камбербэтч, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Британо-американский актер Альфред Молина, сыгравший злодея Отто Октавиуса (Доктор Осьминог) в боевике "Человек-паук 2" (2004), подтвердил, что появится в этом образе в новом фильме о приключениях супергероя, сообщает
Variety.
Предстоящий блокбастер киновселенной Marvel получил название "Человек-паук: Нет пути домой" ("Spider-Man: No Way Home"). Главную роль Питера Паркера в нем исполнит Том Холланд.
"Когда мы снимали картину, нам всем было приказано не говорить об этом. Это должен был быть большой секрет. Но в итоге об этом все равно писали в интернете. Про себя я отметил, что это худший секрет в Голливуде", — с улыбкой прокомментировал Молина.
По словам 67-летнего номинанта на "Золотой глобус", он был рад присоединиться к этому проекту.
"Это было замечательно, — поделился впечатлениями он. — Было очень интересно вернуться к этой роли спустя 17 лет, учитывая, что за прошедшие годы у меня появился двойной подбородок, морщины и проблемы с поясницей".
Актер добавил, что для фильма его омолодят с помощью специальной программы, как это сделали с Робертом Дауни — младшим в фильме "Первый мститель: Противостояние" (2016) и Сэмюэлем Л. Джексоном в "Капитане Марвел" (2019).
Ожидается, что действие в предстоящем "Человеке-пауке" развернется как раз после событий, показанных в ленте 2004 года. Поэтому он должен выглядеть моложе.
Остальные подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. О будущем фильме известно еще, что теперь наставником Питера Паркера станет
колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.
Премьера ленты состоится перед Рождеством, 17 декабря 2021 года.