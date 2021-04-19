https://ria.ru/20210419/sotsekonomika-1728928410.html

Ленобласть впервые вошла в ТОП-3 регионов по соцэкономическому положению

Ленобласть впервые вошла в ТОП-3 регионов по соцэкономическому положению

Ленинградская область вошла в тройку лидеров регионов России по социально-экономическому положению рейтинга Фонда развития гражданского общества по итогам 2020... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:57

2021-04-19T13:57

2021-04-19T13:57

ленинградская область

фонд развития гражданского общества

александр дрозденко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лидеров регионов России по социально-экономическому положению рейтинга Фонда развития гражданского общества по итогам 2020 года, сообщил глава и Александр Дрозденко. По его словам, оценка проходит по нескольким показателям: сумма регионального продукта (РП), среднемесячная зарплата, госдолг региона, индекс промышленного производства, динамика РП с коррекцией на инфляцию и другое. Сводная оценка региона составила 22,7. Все исходные данные для рейтингов берутся из открытых официальных источников - Росстат, Росказна, Министерства финансов, Федеральной налоговой службы (ФНС)."Ленинградская область всегда была в десятке, но впервые мы стали третьими, обойдя "добывающие" регионы. Впереди нас только Москва и Тюмень. Для нас это не просто высокий показатель, а доказательство того, что мы приняли правильные решения в социальной и экономической сфере в пандемийный год", – сообщил губернатор.В свою очередь, в пресс-служба областной администрации сообщает, что как следует из пояснительной записки к рейтингу, Ленинградская область вошла в число лидеров за счет стабильности всех принимаемых в расчет показателей.

https://ria.ru/20210419/investitsii-1728926797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд развития гражданского общества, александр дрозденко, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика