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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210419/sotsekonomika-1728928410.html
Ленобласть впервые вошла в ТОП-3 регионов по соцэкономическому положению
Ленобласть впервые вошла в ТОП-3 регионов по соцэкономическому положению
Ленинградская область вошла в тройку лидеров регионов России по социально-экономическому положению рейтинга Фонда развития гражданского общества по итогам 2020... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:57
2021-04-19T13:57
ленинградская область
фонд развития гражданского общества
александр дрозденко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лидеров регионов России по социально-экономическому положению рейтинга Фонда развития гражданского общества по итогам 2020 года, сообщил глава и Александр Дрозденко. По его словам, оценка проходит по нескольким показателям: сумма регионального продукта (РП), среднемесячная зарплата, госдолг региона, индекс промышленного производства, динамика РП с коррекцией на инфляцию и другое. Сводная оценка региона составила 22,7. Все исходные данные для рейтингов берутся из открытых официальных источников - Росстат, Росказна, Министерства финансов, Федеральной налоговой службы (ФНС)."Ленинградская область всегда была в десятке, но впервые мы стали третьими, обойдя "добывающие" регионы. Впереди нас только Москва и Тюмень. Для нас это не просто высокий показатель, а доказательство того, что мы приняли правильные решения в социальной и экономической сфере в пандемийный год", – сообщил губернатор.В свою очередь, в пресс-служба областной администрации сообщает, что как следует из пояснительной записки к рейтингу, Ленинградская область вошла в число лидеров за счет стабильности всех принимаемых в расчет показателей.
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фонд развития гражданского общества, александр дрозденко, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Ленобласть впервые вошла в ТОП-3 регионов по соцэкономическому положению

13:57 19.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВыборг, Ленинградская область
Выборг, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лидеров регионов России по социально-экономическому положению рейтинга Фонда развития гражданского общества по итогам 2020 года, сообщил глава и Александр Дрозденко.
По его словам, оценка проходит по нескольким показателям: сумма регионального продукта (РП), среднемесячная зарплата, госдолг региона, индекс промышленного производства, динамика РП с коррекцией на инфляцию и другое. Сводная оценка региона составила 22,7. Все исходные данные для рейтингов берутся из открытых официальных источников - Росстат, Росказна, Министерства финансов, Федеральной налоговой службы (ФНС).
"Ленинградская область всегда была в десятке, но впервые мы стали третьими, обойдя "добывающие" регионы. Впереди нас только Москва и Тюмень. Для нас это не просто высокий показатель, а доказательство того, что мы приняли правильные решения в социальной и экономической сфере в пандемийный год", – сообщил губернатор.
В свою очередь, в пресс-служба областной администрации сообщает, что как следует из пояснительной записки к рейтингу, Ленинградская область вошла в число лидеров за счет стабильности всех принимаемых в расчет показателей.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 13:32Ленинградская область
Инвестиции в экономику Ленобласти выросли на 5,2 процента
 
Ленинградская областьФонд развития гражданского обществаАлександр ДрозденкоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
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