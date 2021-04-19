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Наука
https://ria.ru/20210419/smartfon-1728941790.html
В смартфонах появятся "шпионские" селфи-камеры
В смартфонах появятся "шпионские" селфи-камеры
Подэкранные фронтальные камеры, незаметные взгляду пользователя, станут массово внедряться в смартфоны уже в 2021 году. Об этом в Twitter сообщает известный... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:43
2021-04-19T14:43
наука
samsung
zte
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технологии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Подэкранные фронтальные камеры, незаметные взгляду пользователя, станут массово внедряться в смартфоны уже в 2021 году. Об этом в Twitter сообщает известный инсайдер Ice universe.Ожидается, что компании Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине года. Устройства от Samsung и Oppo, использующие подоконный датчик, будут складными, а первым Xiaomi с этой технологией станет Mi Mix 4.Новая технология предполагает использование на участке дисплея, под которым располагается фотосенсор, комбинации из органических и неорганических материалов. Это делает небольшую площадь прозрачной для камеры, но на глаз неотличимой от всего остального экрана.Первым таким смартфоном стал ZTE Axon 20 5G, выпущенный осенью 2020 года. Модель оказалась не очень удачной — подэкранная камера была раскритикована из-за посредственного качества съемки, которое сравнивали с кнопочными телефонами из нулевых.
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РИА Новости
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samsung, zte, twitter, технологии

В смартфонах появятся "шпионские" селфи-камеры

14:43 19.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир стоит у поезда на платформе станции "Шелепиха"
Пассажир стоит у поезда на платформе станции Шелепиха - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Подэкранные фронтальные камеры, незаметные взгляду пользователя, станут массово внедряться в смартфоны уже в 2021 году. Об этом в Twitter сообщает известный инсайдер Ice universe.
Ожидается, что компании Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине года. Устройства от Samsung и Oppo, использующие подоконный датчик, будут складными, а первым Xiaomi с этой технологией станет Mi Mix 4.
Новая технология предполагает использование на участке дисплея, под которым располагается фотосенсор, комбинации из органических и неорганических материалов. Это делает небольшую площадь прозрачной для камеры, но на глаз неотличимой от всего остального экрана.
Первым таким смартфоном стал ZTE Axon 20 5G, выпущенный осенью 2020 года. Модель оказалась не очень удачной — подэкранная камера была раскритикована из-за посредственного качества съемки, которое сравнивали с кнопочными телефонами из нулевых.
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