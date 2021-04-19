https://ria.ru/20210419/sammit-1728974340.html

Путин и Байден не планируют переговоры на климатическом саммите

Путин и Байден не планируют переговоры на климатическом саммите

Двусторонние контакты президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом и другими главами государств в рамках климатического саммита... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:28

2021-04-19T17:28

2021-04-19T17:28

дмитрий песков

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Двусторонние контакты президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом и другими главами государств в рамках климатического саммита не планируются, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Такие контакты не предусмотрены", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Президент США пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина. В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин принял приглашение, он выступит на встрече 22 апреля в формате видеоконференции и изложит подходы России по этой проблематике. Ранее подготовку к саммиту обсудили между собой канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728874353.html

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дмитрий песков, джо байден, владимир путин