Находящийся в СИЗО сахалинский депутат-миллиардер отчитался о доходах
10:57 19.04.2021 (обновлено: 11:40 19.04.2021)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр - РИА Новости. Депутат-миллиардер из Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который с начала марта находится в СИЗО, отчитался о доходах в почти 63 миллиарда рублей.
"Доход депутата Сахалинской областной думы, работающего без отрыва от основной деятельности, за 2020 год составил 62,8 миллиарда рублей", - следует из опубликованных на сайте думы данных. По сравнению с прошлым отчетным периодом он стал богаче на несколько десятков миллионов рублей.
16 апреля, 19:19Опубликованы декларации о доходах "звездных" депутатов
Депутат-рыбопромышленник Пашов был задержан во время командировки в Хабаровске в конце февраля. Там же суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО Хабаровска.
Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Кан находится в международном розыске. В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Каном.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.
Пашов - депутат сахалинского парламента с 2017 года. Кроме того, он председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владелец рыбодобывающей компании "Монерон". В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный доход тогда составил 62 миллиарда рублей.