https://ria.ru/20210419/sakhalin-1728890453.html

Находящийся в СИЗО сахалинский депутат-миллиардер отчитался о доходах

Находящийся в СИЗО сахалинский депутат-миллиардер отчитался о доходах

Депутат-миллиардер из Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который с начала марта находится в СИЗО, отчитался о доходах в почти 63 миллиарда рублей. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:57

2021-04-19T10:57

2021-04-19T11:40

дмитрий пашов

олег кан

следственный комитет россии (ск рф)

сахалинская областная дума

александр бастрыкин

южная корея

хабаровск

япония

политика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр - РИА Новости. Депутат-миллиардер из Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который с начала марта находится в СИЗО, отчитался о доходах в почти 63 миллиарда рублей."Доход депутата Сахалинской областной думы, работающего без отрыва от основной деятельности, за 2020 год составил 62,8 миллиарда рублей", - следует из опубликованных на сайте думы данных. По сравнению с прошлым отчетным периодом он стал богаче на несколько десятков миллионов рублей.Депутат-рыбопромышленник Пашов был задержан во время командировки в Хабаровске в конце февраля. Там же суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО Хабаровска.Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Кан находится в международном розыске. В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Каном.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.Пашов - депутат сахалинского парламента с 2017 года. Кроме того, он председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владелец рыбодобывающей компании "Монерон". В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный доход тогда составил 62 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210416/deputaty-1728644612.html

https://ria.ru/20210331/gosduma-1603606644.html

южная корея

хабаровск

япония

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дмитрий пашов, олег кан, следственный комитет россии (ск рф), сахалинская областная дума, александр бастрыкин, южная корея, хабаровск, япония, политика