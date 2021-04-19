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В Петербурге родилась девочка весом более пяти килограмм
В Петербурге родилась девочка весом более пяти килограмм
Жительница Петербурга со стандартными физическими параметрами родила девочку весом более пяти килограмм без операции кесарева сечения, ребенок абсолютно здоров, РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:19
2021-04-19T18:38
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Жительница Петербурга со стандартными физическими параметрами родила девочку весом более пяти килограмм без операции кесарева сечения, ребенок абсолютно здоров, сообщает в понедельник родильный дом № 10."Пятнадцатого апреля пациентка родильного дома № 10 Татьяна Протасевич родила абсолютно здоровую девочку весом 5,04 килограмма и ростом 56 сантиметров. Ребенок появился на свет естественным путем, то есть без операции кесарева сечения", — говорится в сообщении.Как информируют медики, 33-летняя мама с новорожденной дочкой чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке во вторник. У обоих родителей девочки стандартные физические параметры, при этом у женщины, чей вес составляет 60 килограмм, беременность протекала без осложнений.Крупными считаются новорожденные дети, вес которых превышает четыре килограмма. Из 6,5 тысячи младенцев, появившихся на свет в родильном доме № 10 в 2020 году, в эту категорию попали 800 детей. Их роды в акушерстве признаны сложными, поскольку сопряжены с риском здоровью матери и ребенка.
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здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге родилась девочка весом более пяти килограмм

18:19 19.04.2021 (обновлено: 18:38 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Жительница Петербурга со стандартными физическими параметрами родила девочку весом более пяти килограмм без операции кесарева сечения, ребенок абсолютно здоров, сообщает в понедельник родильный дом № 10.
"Пятнадцатого апреля пациентка родильного дома № 10 Татьяна Протасевич родила абсолютно здоровую девочку весом 5,04 килограмма и ростом 56 сантиметров. Ребенок появился на свет естественным путем, то есть без операции кесарева сечения", — говорится в сообщении.
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Как информируют медики, 33-летняя мама с новорожденной дочкой чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке во вторник. У обоих родителей девочки стандартные физические параметры, при этом у женщины, чей вес составляет 60 килограмм, беременность протекала без осложнений.
Крупными считаются новорожденные дети, вес которых превышает четыре килограмма. Из 6,5 тысячи младенцев, появившихся на свет в родильном доме № 10 в 2020 году, в эту категорию попали 800 детей. Их роды в акушерстве признаны сложными, поскольку сопряжены с риском здоровью матери и ребенка.
 
Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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