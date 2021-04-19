https://ria.ru/20210419/rody-1728986097.html

В Петербурге родилась девочка весом более пяти килограмм

В Петербурге родилась девочка весом более пяти килограмм

Жительница Петербурга со стандартными физическими параметрами родила девочку весом более пяти килограмм без операции кесарева сечения, ребенок абсолютно здоров, РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:19

2021-04-19T18:19

2021-04-19T18:38

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Жительница Петербурга со стандартными физическими параметрами родила девочку весом более пяти килограмм без операции кесарева сечения, ребенок абсолютно здоров, сообщает в понедельник родильный дом № 10."Пятнадцатого апреля пациентка родильного дома № 10 Татьяна Протасевич родила абсолютно здоровую девочку весом 5,04 килограмма и ростом 56 сантиметров. Ребенок появился на свет естественным путем, то есть без операции кесарева сечения", — говорится в сообщении.Как информируют медики, 33-летняя мама с новорожденной дочкой чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке во вторник. У обоих родителей девочки стандартные физические параметры, при этом у женщины, чей вес составляет 60 килограмм, беременность протекала без осложнений.Крупными считаются новорожденные дети, вес которых превышает четыре килограмма. Из 6,5 тысячи младенцев, появившихся на свет в родильном доме № 10 в 2020 году, в эту категорию попали 800 детей. Их роды в акушерстве признаны сложными, поскольку сопряжены с риском здоровью матери и ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/ssha-1728706623.html

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здоровье - общество, санкт-петербург, общество