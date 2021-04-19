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Разработчик рассказал о случаях ревакцинации "Спутником V"
Разработчик рассказал о случаях ревакцинации "Спутником V"
Случаи ревакцинации от коронавируса "Спутником V" были и в рамках гражданского оборота, у всех привитых повторно титры антител выше, чем после введения второго... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:45
2021-04-19T12:45
2021-04-19T12:45
распространение коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
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the lancet
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Случаи ревакцинации от коронавируса "Спутником V" были и в рамках гражданского оборота, у всех привитых повторно титры антител выше, чем после введения второго компонента вакцины в рамках первой вакцинации, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Ранее он заявлял, что ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие."Все, кто вакцинируется повторно через полгода - у них титры выше, чем были после второй вакцинации… Если мы ревакцинируем людей через 4-6 месяцев, а такие случаи уже и среди сотрудников (центра Гамалеи), и были в гражданском обороте, то мы имеем очень хороший отклик", - сказал Логунов на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Он уточнил, что вируснейтрализующие антитела не сохраняются в высокой концентрации продолжительное время, они пропадают в течение 4 месяцев, а через 6 месяцев возвращаются к базовому уровню.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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