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Волгоградская область - шапка - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Волгоградская область
https://ria.ru/20210419/remont-1729080932.html
Волгоградская область направит на ремонт дорог 7,7 млрд рублей
Волгоградская область направит на ремонт дорог 7,7 млрд рублей
Более 7,7 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в Волгоградской области в 2021 году, всего приведут в порядок около 515 километров автотрасс,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T13:02
2021-04-20T12:52
волгоградская область
автомобильные дороги
волжская гэс
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 апр – РИА Новости. Более 7,7 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в Волгоградской области в 2021 году, всего приведут в порядок около 515 километров автотрасс, сообщили РИА Новости в администрации региона.""На дорожные работы в Волгоградской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году направят более 7,7 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета", - сообщили в ведомстве.По информации администрации, работы уже стартовали. Всего в этом году, по данным ведомства, предстоит отремонтировать дороги общей протяженностью более 515 километров, включая 48 участков областных трасс, более 100 улиц в Волгограде и Волжском, а также завершить капремонт дороги через Волжскую ГЭС.
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автомобильные дороги, волжская гэс, волгоград

Волгоградская область направит на ремонт дорог 7,7 млрд рублей

13:02 19.04.2021 (обновлено: 12:52 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 19 апр – РИА Новости. Более 7,7 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в Волгоградской области в 2021 году, всего приведут в порядок около 515 километров автотрасс, сообщили РИА Новости в администрации региона."
"На дорожные работы в Волгоградской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году направят более 7,7 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета", - сообщили в ведомстве.
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По информации администрации, работы уже стартовали. Всего в этом году, по данным ведомства, предстоит отремонтировать дороги общей протяженностью более 515 километров, включая 48 участков областных трасс, более 100 улиц в Волгограде и Волжском, а также завершить капремонт дороги через Волжскую ГЭС.
 
Волгоградская областьАвтомобильные дорогиВолжская ГЭСВолгоград
 
 
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