https://ria.ru/20210419/remont-1729080932.html

Волгоградская область направит на ремонт дорог 7,7 млрд рублей

Волгоградская область направит на ремонт дорог 7,7 млрд рублей

Более 7,7 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в Волгоградской области в 2021 году, всего приведут в порядок около 515 километров автотрасс,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-19T13:02

2021-04-19T13:02

2021-04-20T12:52

волгоградская область

автомобильные дороги

волжская гэс

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 19 апр – РИА Новости. Более 7,7 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в Волгоградской области в 2021 году, всего приведут в порядок около 515 километров автотрасс, сообщили РИА Новости в администрации региона.""На дорожные работы в Волгоградской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году направят более 7,7 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета", - сообщили в ведомстве.По информации администрации, работы уже стартовали. Всего в этом году, по данным ведомства, предстоит отремонтировать дороги общей протяженностью более 515 километров, включая 48 участков областных трасс, более 100 улиц в Волгограде и Волжском, а также завершить капремонт дороги через Волжскую ГЭС.

https://realty.ria.ru/20210416/ipoteka-1728616007.html

волгоград

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автомобильные дороги, волжская гэс, волгоград