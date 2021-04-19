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Волгоградская область направит на ремонт дорог 7,7 млрд рублей
Волгоградская область направит на ремонт дорог 7,7 млрд рублей
Более 7,7 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в Волгоградской области в 2021 году, всего приведут в порядок около 515 километров автотрасс,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T13:02
2021-04-19T13:02
2021-04-20T12:52
волгоградская область
автомобильные дороги
волжская гэс
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 апр – РИА Новости. Более 7,7 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в Волгоградской области в 2021 году, всего приведут в порядок около 515 километров автотрасс, сообщили РИА Новости в администрации региона.""На дорожные работы в Волгоградской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году направят более 7,7 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета", - сообщили в ведомстве.По информации администрации, работы уже стартовали. Всего в этом году, по данным ведомства, предстоит отремонтировать дороги общей протяженностью более 515 километров, включая 48 участков областных трасс, более 100 улиц в Волгограде и Волжском, а также завершить капремонт дороги через Волжскую ГЭС.
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автомобильные дороги, волжская гэс, волгоград