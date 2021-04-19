Путин поприветствовал участников Международного форума труда в Петербурге
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей пятого Санкт-Петербургского международного форума труда, а также выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет в плодотворном ключе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Рад приветствовать вас на V Международном форуме труда. За прошедшее время ваши традиционные встречи стали заметным событием в деловой жизни Санкт-Петербурга и всей страны. Они объединяют на своей дискуссионной площадке представителей органов власти, предпринимательских, экспертных кругов, общественных организаций из разных государств для открытого, заинтересованного обсуждения актуальных проблем в такой приоритетной сфере, как формирование и совершенствование современного рынка труда", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что в центре повестки форума – поиск единых подходов для повышения производительности труда, совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, рост востребованности людей с ограниченными возможностями по здоровью, а также регулирование трудовой миграции. Путин также подчеркнул, что необходимо уделить первоочередное внимание вопросам эффективного развития цифровых технологий и широкого внедрения дистанционных форм занятости, ведь сегодня эти задачи приобретают особую важность.
"Уверен, что форум пройдет в плодотворном ключе, будет содействовать обмену позитивным опытом и лучшими практиками. Желаю вам успехов", - заключил Путин.