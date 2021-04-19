https://ria.ru/20210419/prikvel-1728910634.html

Приквел к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости" снимут в Австралии

Приквел к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости" снимут в Австралии

Приквел к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости" снимут в Австралии, об этом сообщил ряд СМИ. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:44

2021-04-19T12:44

2021-04-19T12:44

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Приквел к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости" снимут в Австралии, об этом сообщил ряд СМИ.Как сообщает газета Sydney Morning Herald, постапокалиптический боевик будет называться "Фуриоса". Кинорежиссер фильма – австралиец Джордж Миллер. Роль женщины-воительницы Фуриосы сыграет звезда американского драматического мини-сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой. В фильме также примут участие Крис Хемсворт, наиболее известный по роли Тора, и Яхья Абдул-Матин II, но информация о том, кого они сыграют, пока не раскрывается. Издание Variety отмечает, что съемки начнутся в июне.Информацией о съемке фильма также поделилась на своей странице в Twitter премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян."Отличные новости: приквел к "Безумному Максу" - "Фуриоса" с Крисом Хемсвортом в главной роли – снимается прямо здесь в Новом Южном Уэльсе. Крупнейший фильм, который когда-либо был снят в Австралии, он создает более 850 рабочих мест на местах и приносит экономике 350 миллионов (австралийских – ред.) долларов", - написала она.

https://ria.ru/20201225/furiosa-1590822278.html

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крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, новый южный уэльс, австралия, twitter