https://ria.ru/20210419/prankery-1728947395.html

Пранкеры предложили сенатору Кардину ввести санкции против Елизаветы II

Пранкеры предложили сенатору Кардину ввести санкции против Елизаветы II

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) предложили американскому сенатору Бену Кардину ввести санкции против британской... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:11

2021-04-19T15:11

2021-04-19T16:11

россия

фбр

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

европа

парламентская ассамблея совета европы

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156004/27/1560042745_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_c9e1f007786356b50af49292e7c932dd.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) предложили американскому сенатору Бену Кардину ввести санкции против британской королевы Елизаветы II из-за скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган.Они пообщались с Кардином от имени французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко. Расшифровка записи разговора опубликована на официальном канале пранкеров в YouTube.Беседа с американским сенатором началась с "осуждения" поведения России и обещаний политика ужесточать ограничения против Москвы по акту Магнитского. После этого "французский министр" подшутил над Кардином, заявив, что российский предприниматель Евгений Пригожин, который находится в санкционном списке США, на самом деле путешествует по Европе по поддельным документам, прикидываясь музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным."Я знаю, что ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию о нахождении Пригожина, который причастен к вмешательству в выборы США. Дело в том, что я обладаю такой информацией и я знаю, что Пригожин приедет 20 мая на конкурс песни Евровидение в Роттердам, Нидерланды. Он <...> представляется продюсером российского участника. А на самом деле пытается подкупить жюри", — сказал "Ле Дриан".По его словам, "было бы прекрасно поймать Пригожина и арестовать". Награда ФСБ же могла бы помочь "Ле Дриану" и российской оппозиции "в борьбе с режимом Путина"."Мы будем рады помочь властям США поймать его, если поступит такой запрос", — подчеркнул один из пранкеров.Американский сенатор поблагодарил собеседника за информацию, отметив, что именно поэтому США "хотят координировать стратегии" с европейскими странами.После этого "министр иностранных дел" вспомнил об интервью принца Гарри и Меган, обвинивших британскую королевскую семью в расизме. Он утверждал, что чета обратилась к ЕС с просьбой рассмотреть вопрос о введении персональных санкций против их родственников на совете министров. В ответ Кардин заметил, что не знаком с этим инцидентом.В свою очередь, "Мережко" поддержал коллегу в вопросе мер против британской королевы. Как подчеркнул Кардин, ему нужно больше информации по этому вопросу, а погружаться в тему сейчас он не собирается.Однако представившийся Мережко пранкер вновь предположил, что у британской королевы есть "рабы из колоний"."Еще раз, я не хочу это комментировать сейчас. Я комментирую США. У нас нет королевской семьи в США. По крайней мере, мы не считаем, что у нас есть королевская семья. Мне трудно всегда было понять изначально королевскую власть, но я знаю традицию Великобритании и других стран с королевскими семьями. Это тема, с которой лучше всего страны разберутся самостоятельно. И еще раз, это страны со старой, традиционной демократией", — ответил им американец."Украинский и французский политики" все же поинтересовались, есть ли рабство в штате Мэриленд и сколько раз сенатор вставал на колени перед темнокожими в знак солидарности. Этот вопрос привел Кардина в замешательство."Каждый день? Каждую неделю? Или никогда?" — напирал на него пранкер от имени Мережко."Я не совсем понимаю", — пытался отбиться сенатор."Может, вы расист? Может, вы расист? Вы белый мужчина! <...> Как много рабов у вас на ранчо в Мэриленде?" — упрекал его Мережко.Сенатор назвал это нелепым и сумасшедшим вопросом, на который он не собирается отвечать. По его словам, собеседники "сами знают ответ". После этого он повесил трубку.

https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598975874.html

https://ria.ru/20210212/prankery-1597223987.html

https://ria.ru/20201125/prankery-1586228356.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), европа, парламентская ассамблея совета европы, сша, в мире