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https://ria.ru/20210419/prankery-1728947395.html
Пранкеры предложили сенатору Кардину ввести санкции против Елизаветы II
Пранкеры предложили сенатору Кардину ввести санкции против Елизаветы II
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) предложили американскому сенатору Бену Кардину ввести санкции против британской... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:11
2021-04-19T16:11
россия
фбр
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
европа
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) предложили американскому сенатору Бену Кардину ввести санкции против британской королевы Елизаветы II из-за скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган.Они пообщались с Кардином от имени французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко. Расшифровка записи разговора опубликована на официальном канале пранкеров в YouTube.Беседа с американским сенатором началась с "осуждения" поведения России и обещаний политика ужесточать ограничения против Москвы по акту Магнитского. После этого "французский министр" подшутил над Кардином, заявив, что российский предприниматель Евгений Пригожин, который находится в санкционном списке США, на самом деле путешествует по Европе по поддельным документам, прикидываясь музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным."Я знаю, что ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию о нахождении Пригожина, который причастен к вмешательству в выборы США. Дело в том, что я обладаю такой информацией и я знаю, что Пригожин приедет 20 мая на конкурс песни Евровидение в Роттердам, Нидерланды. Он &lt;...&gt; представляется продюсером российского участника. А на самом деле пытается подкупить жюри", — сказал "Ле Дриан".По его словам, "было бы прекрасно поймать Пригожина и арестовать". Награда ФСБ же могла бы помочь "Ле Дриану" и российской оппозиции "в борьбе с режимом Путина"."Мы будем рады помочь властям США поймать его, если поступит такой запрос", — подчеркнул один из пранкеров.Американский сенатор поблагодарил собеседника за информацию, отметив, что именно поэтому США "хотят координировать стратегии" с европейскими странами.После этого "министр иностранных дел" вспомнил об интервью принца Гарри и Меган, обвинивших британскую королевскую семью в расизме. Он утверждал, что чета обратилась к ЕС с просьбой рассмотреть вопрос о введении персональных санкций против их родственников на совете министров. В ответ Кардин заметил, что не знаком с этим инцидентом.В свою очередь, "Мережко" поддержал коллегу в вопросе мер против британской королевы. Как подчеркнул Кардин, ему нужно больше информации по этому вопросу, а погружаться в тему сейчас он не собирается.Однако представившийся Мережко пранкер вновь предположил, что у британской королевы есть "рабы из колоний"."Еще раз, я не хочу это комментировать сейчас. Я комментирую США. У нас нет королевской семьи в США. По крайней мере, мы не считаем, что у нас есть королевская семья. Мне трудно всегда было понять изначально королевскую власть, но я знаю традицию Великобритании и других стран с королевскими семьями. Это тема, с которой лучше всего страны разберутся самостоятельно. И еще раз, это страны со старой, традиционной демократией", — ответил им американец."Украинский и французский политики" все же поинтересовались, есть ли рабство в штате Мэриленд и сколько раз сенатор вставал на колени перед темнокожими в знак солидарности. Этот вопрос привел Кардина в замешательство."Каждый день? Каждую неделю? Или никогда?" — напирал на него пранкер от имени Мережко."Я не совсем понимаю", — пытался отбиться сенатор."Может, вы расист? Может, вы расист? Вы белый мужчина! &lt;...&gt; Как много рабов у вас на ранчо в Мэриленде?" — упрекал его Мережко.Сенатор назвал это нелепым и сумасшедшим вопросом, на который он не собирается отвечать. По его словам, собеседники "сами знают ответ". После этого он повесил трубку.
https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598975874.html
https://ria.ru/20210212/prankery-1597223987.html
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Пранкеры предложили сенатору Кардину ввести санкции против Елизаветы II

15:11 19.04.2021 (обновлено: 16:11 19.04.2021)
 
© AP Photo / Steve ParsonsКоролева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Steve Parsons
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) предложили американскому сенатору Бену Кардину ввести санкции против британской королевы Елизаветы II из-за скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган.
Они пообщались с Кардином от имени французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко. Расшифровка записи разговора опубликована на официальном канале пранкеров в YouTube.
Беседа с американским сенатором началась с "осуждения" поведения России и обещаний политика ужесточать ограничения против Москвы по акту Магнитского. После этого "французский министр" подшутил над Кардином, заявив, что российский предприниматель Евгений Пригожин, который находится в санкционном списке США, на самом деле путешествует по Европе по поддельным документам, прикидываясь музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным.
"Я знаю, что ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию о нахождении Пригожина, который причастен к вмешательству в выборы США. Дело в том, что я обладаю такой информацией и я знаю, что Пригожин приедет 20 мая на конкурс песни Евровидение в Роттердам, Нидерланды. Он <...> представляется продюсером российского участника. А на самом деле пытается подкупить жюри", — сказал "Ле Дриан".
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По его словам, "было бы прекрасно поймать Пригожина и арестовать". Награда ФСБ же могла бы помочь "Ле Дриану" и российской оппозиции "в борьбе с режимом Путина".
"Мы будем рады помочь властям США поймать его, если поступит такой запрос", — подчеркнул один из пранкеров.
Американский сенатор поблагодарил собеседника за информацию, отметив, что именно поэтому США "хотят координировать стратегии" с европейскими странами.
После этого "министр иностранных дел" вспомнил об интервью принца Гарри и Меган, обвинивших британскую королевскую семью в расизме. Он утверждал, что чета обратилась к ЕС с просьбой рассмотреть вопрос о введении персональных санкций против их родственников на совете министров. В ответ Кардин заметил, что не знаком с этим инцидентом.
В свою очередь, "Мережко" поддержал коллегу в вопросе мер против британской королевы. Как подчеркнул Кардин, ему нужно больше информации по этому вопросу, а погружаться в тему сейчас он не собирается.

"Мы всегда хотим, чтобы страны сами ответили. У нас демократические страны с открытыми обществами, как и наша собственная страна. Мы смотрим на эти страны, как они будут действовать первыми. И то, что было раскрыто бывшими членами королевской семьи, я ожидаю, что на это ответят британский парламент и британское государство", — подчеркнул сенатор.

Однако представившийся Мережко пранкер вновь предположил, что у британской королевы есть "рабы из колоний".
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"Еще раз, я не хочу это комментировать сейчас. Я комментирую США. У нас нет королевской семьи в США. По крайней мере, мы не считаем, что у нас есть королевская семья. Мне трудно всегда было понять изначально королевскую власть, но я знаю традицию Великобритании и других стран с королевскими семьями. Это тема, с которой лучше всего страны разберутся самостоятельно. И еще раз, это страны со старой, традиционной демократией", — ответил им американец.
"Украинский и французский политики" все же поинтересовались, есть ли рабство в штате Мэриленд и сколько раз сенатор вставал на колени перед темнокожими в знак солидарности. Этот вопрос привел Кардина в замешательство.
"Каждый день? Каждую неделю? Или никогда?" — напирал на него пранкер от имени Мережко.
"Я не совсем понимаю", — пытался отбиться сенатор.
"Может, вы расист? Может, вы расист? Вы белый мужчина! <...> Как много рабов у вас на ранчо в Мэриленде?" — упрекал его Мережко.
Сенатор назвал это нелепым и сумасшедшим вопросом, на который он не собирается отвечать. По его словам, собеседники "сами знают ответ". После этого он повесил трубку.
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