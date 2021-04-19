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Власти Праги потребовали от посольства России вернуть полгектара земли
Власти Праги потребовали от посольства России вернуть полгектара земли
Власти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас диппредставительство в столице Чехии, заявил староста... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:36
2021-04-19T18:41
андрей бабиш
политика
россия
чехия
прага
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас диппредставительство в столице Чехии, заявил староста района "Прага-7" Ян Чижински."Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части "Стромовки" Российской Федерацией должна наконец закончиться", — написал он в Twitter.Как пишет Novinky.cz, речь идет о половине гектара земли в Праге, власти города хотят восстановить там зеленые насаждения.По данным издания, во время ввода в Чехию войск стран Варшавского договора солдаты заняли пражский парк "Стромовка", где разбили лагерь и использовали его в качестве базы. Площадь посольства Советского Союза в Праге со временем увеличилась на часть парка "Стромовка", ничего не изменилось и после ухода советских войск из Чехии в 1990-1991 годах.Ранее чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По информации местных СМИ, злоумышленники хотели предотвратить отправку боеприпасов на Украину. Из Чехии выслали 18 дипломатов. Также полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги. Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
https://ria.ru/20210419/posolstvo-1728942529.html
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728948756.html
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андрей бабиш, политика, россия, чехия, прага

Власти Праги потребовали от посольства России вернуть полгектара земли

17:36 19.04.2021 (обновлено: 18:41 19.04.2021)
 
© AFP 2021 / Michal Cizek Сотрудники полиции у здания посольства России в Праге, Чехия
Сотрудники полиции у здания посольства России в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AFP 2021 / Michal Cizek
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас диппредставительство в столице Чехии, заявил староста района "Прага-7" Ян Чижински.
"Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части "Стромовки" Российской Федерацией должна наконец закончиться", — написал он в Twitter.
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Как пишет Novinky.cz, речь идет о половине гектара земли в Праге, власти города хотят восстановить там зеленые насаждения.
По данным издания, во время ввода в Чехию войск стран Варшавского договора солдаты заняли пражский парк "Стромовка", где разбили лагерь и использовали его в качестве базы. Площадь посольства Советского Союза в Праге со временем увеличилась на часть парка "Стромовка", ничего не изменилось и после ухода советских войск из Чехии в 1990-1991 годах.
Ранее чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По информации местных СМИ, злоумышленники хотели предотвратить отправку боеприпасов на Украину. Из Чехии выслали 18 дипломатов. Также полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.
Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".
Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
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