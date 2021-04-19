https://ria.ru/20210419/platforma-1728879077.html

В России создадут платформу для родителей детей с особенностями развития

В России создадут платформу для родителей детей с особенностями развития

Цифровую платформу для родителей детей с орфанными заболеваниями и иными особенностями развития, с помощью которой они смогут получить информацию о болезнях и... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:40

2021-04-19T09:40

2021-04-19T11:34

россия

анна кузнецова

деловая россия

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цифровую платформу для родителей детей с орфанными заболеваниями и иными особенностями развития, с помощью которой они смогут получить информацию о болезнях и действенную помощь, планируют апробировать в России в ближайшее время, сначала на базе системы внедрят возможности рассмотрения запросов по нескольким заболеваниям, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова."Инициатива по созданию единой цифровой платформы, куда могла бы обратиться семья, где есть ребенок не только с орфанными заболеваниями, но и с иными особенностями, прорабатывается давно. Но толчок к началу работы был дан на встрече с руководителем "Деловой России". Сейчас идет уже непосредственно проработка технических заданий, которые недавно были утверждены, и работа над самим программным продуктом. Надеемся, что это хотя бы в пилотном формате будет работать в ближайшее время", - рассказала Кузнецова.По ее словам, создание такой платформы сделает прозрачными все запросы по разным форматам поддержки со стороны общественных организаций, фондов."Когда мы проработали эту идею, то, конечно, увидели, в том числе, и поддержку со стороны министерства здравоохранения РФ", - добавила детский омбудсмен.Первая задача новой цифровой платформы – информирование, подчеркнула Кузнецова. По ее словам, большинству родителей, которые впервые столкнулись с определенным заболеванием ребенка, сложно найти достоверную информацию о процессе и месте лечения, о том, к кому можно обратиться, с кем посоветоваться, где найти помощь."Но кроме информации мы ставим также задачи второго уровня - это возможность получить действенную помощь. И, безусловно, после того, как будет решен так скажем "медицинский" вопрос, можно расширять и дальше этот функционал. Мы возьмем сначала несколько видов заболеваний, чтобы апробировать систему, то есть как это будет работать, как будут идти запросы, какие будут сложности в пользовании этой платформой", - заключила омбудсмен.Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>

https://ria.ru/20201028/lechenie-1581957928.html

https://ria.ru/20200420/1570293940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, деловая россия, общество