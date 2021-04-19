Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/platforma-1728879077.html
В России создадут платформу для родителей детей с особенностями развития
В России создадут платформу для родителей детей с особенностями развития
Цифровую платформу для родителей детей с орфанными заболеваниями и иными особенностями развития, с помощью которой они смогут получить информацию о болезнях и... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:40
2021-04-19T11:34
россия
анна кузнецова
деловая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124835_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_a03a9543be9f66fe0deab5697dbf3d8c.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цифровую платформу для родителей детей с орфанными заболеваниями и иными особенностями развития, с помощью которой они смогут получить информацию о болезнях и действенную помощь, планируют апробировать в России в ближайшее время, сначала на базе системы внедрят возможности рассмотрения запросов по нескольким заболеваниям, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова."Инициатива по созданию единой цифровой платформы, куда могла бы обратиться семья, где есть ребенок не только с орфанными заболеваниями, но и с иными особенностями, прорабатывается давно. Но толчок к началу работы был дан на встрече с руководителем "Деловой России". Сейчас идет уже непосредственно проработка технических заданий, которые недавно были утверждены, и работа над самим программным продуктом. Надеемся, что это хотя бы в пилотном формате будет работать в ближайшее время", - рассказала Кузнецова.По ее словам, создание такой платформы сделает прозрачными все запросы по разным форматам поддержки со стороны общественных организаций, фондов."Когда мы проработали эту идею, то, конечно, увидели, в том числе, и поддержку со стороны министерства здравоохранения РФ", - добавила детский омбудсмен.Первая задача новой цифровой платформы – информирование, подчеркнула Кузнецова. По ее словам, большинству родителей, которые впервые столкнулись с определенным заболеванием ребенка, сложно найти достоверную информацию о процессе и месте лечения, о том, к кому можно обратиться, с кем посоветоваться, где найти помощь."Но кроме информации мы ставим также задачи второго уровня - это возможность получить действенную помощь. И, безусловно, после того, как будет решен так скажем "медицинский" вопрос, можно расширять и дальше этот функционал. Мы возьмем сначала несколько видов заболеваний, чтобы апробировать систему, то есть как это будет работать, как будут идти запросы, какие будут сложности в пользовании этой платформой", - заключила омбудсмен.Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой &gt;&gt;
https://ria.ru/20201028/lechenie-1581957928.html
https://ria.ru/20200420/1570293940.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124835_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_5b60ddc8ced8ad7eaaf9286c7f86d780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анна кузнецова, деловая россия, общество

В России создадут платформу для родителей детей с особенностями развития

09:40 19.04.2021 (обновлено: 11:34 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цифровую платформу для родителей детей с орфанными заболеваниями и иными особенностями развития, с помощью которой они смогут получить информацию о болезнях и действенную помощь, планируют апробировать в России в ближайшее время, сначала на базе системы внедрят возможности рассмотрения запросов по нескольким заболеваниям, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Инициатива по созданию единой цифровой платформы, куда могла бы обратиться семья, где есть ребенок не только с орфанными заболеваниями, но и с иными особенностями, прорабатывается давно. Но толчок к началу работы был дан на встрече с руководителем "Деловой России". Сейчас идет уже непосредственно проработка технических заданий, которые недавно были утверждены, и работа над самим программным продуктом. Надеемся, что это хотя бы в пилотном формате будет работать в ближайшее время", - рассказала Кузнецова.
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 16:48
Голикова рассказала о фонде помощи детям с орфанными заболеваниями
По ее словам, создание такой платформы сделает прозрачными все запросы по разным форматам поддержки со стороны общественных организаций, фондов.
"Когда мы проработали эту идею, то, конечно, увидели, в том числе, и поддержку со стороны министерства здравоохранения РФ", - добавила детский омбудсмен.
Первая задача новой цифровой платформы – информирование, подчеркнула Кузнецова. По ее словам, большинству родителей, которые впервые столкнулись с определенным заболеванием ребенка, сложно найти достоверную информацию о процессе и месте лечения, о том, к кому можно обратиться, с кем посоветоваться, где найти помощь.
"Но кроме информации мы ставим также задачи второго уровня - это возможность получить действенную помощь. И, безусловно, после того, как будет решен так скажем "медицинский" вопрос, можно расширять и дальше этот функционал. Мы возьмем сначала несколько видов заболеваний, чтобы апробировать систему, то есть как это будет работать, как будут идти запросы, какие будут сложности в пользовании этой платформой", - заключила омбудсмен.
Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2020
20 апреля 2020, 12:39
Сенаторы предложили периодически обновлять перечень орфанных заболеваний
 
РоссияАнна КузнецоваДеловая РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае
12:26В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
12:22Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
Лента новостейМолния