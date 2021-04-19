https://ria.ru/20210419/pivo-1728995058.html

Джонсон выпил первую пинту пива после ослабления локдауна

Джонсон выпил первую пинту пива после ослабления локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник воспользовался хорошей погодой и наконец выпил свою первую пинту пива в пабе после ослабления... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T19:20

2021-04-19T19:20

2021-04-19T19:28

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ЛОНДОН, 19 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник воспользовался хорошей погодой и наконец выпил свою первую пинту пива в пабе после ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, свидетельствуют кадры британских СМИ. Во время своего рабочего визита в Вулвергемптон в понедельник Джонсон был замечен в местном пабе The Mount с бокалом пива. Премьер-министр собирался пойти в паб в первый день ослабления ограничений 12 апреля, однако из-за траура в стране по принцу Филиппу, скончавшемуся 9 апреля, отменил свои планы.Как свидетельствуют кадры агентства PA, премьер-министр все же выпил свою первую пинту пива, компанию ему составил мэр Бирмингема Энди Стрит.Главе оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Киру Стармеру с посещением паба не так повезло, как Джонсону. Лидера лейбористов не впустил в паб Raven в городе Бат владелец заведения, который раскритиковал политика за бездействие во время пандемии.С 12 апреля в Англии вступил в силу второй этап ослабления ограничений - открылись непродовольственные магазины, террасы ресторанов, пабы на открытом воздухе, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.

https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728836435.html

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