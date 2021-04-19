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Джонсон выпил первую пинту пива после ослабления локдауна
Джонсон выпил первую пинту пива после ослабления локдауна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник воспользовался хорошей погодой и наконец выпил свою первую пинту пива в пабе после ослабления... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:20
2021-04-19T19:28
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ЛОНДОН, 19 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник воспользовался хорошей погодой и наконец выпил свою первую пинту пива в пабе после ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, свидетельствуют кадры британских СМИ. Во время своего рабочего визита в Вулвергемптон в понедельник Джонсон был замечен в местном пабе The Mount с бокалом пива. Премьер-министр собирался пойти в паб в первый день ослабления ограничений 12 апреля, однако из-за траура в стране по принцу Филиппу, скончавшемуся 9 апреля, отменил свои планы.Как свидетельствуют кадры агентства PA, премьер-министр все же выпил свою первую пинту пива, компанию ему составил мэр Бирмингема Энди Стрит.Главе оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Киру Стармеру с посещением паба не так повезло, как Джонсону. Лидера лейбористов не впустил в паб Raven в городе Бат владелец заведения, который раскритиковал политика за бездействие во время пандемии.С 12 апреля в Англии вступил в силу второй этап ослабления ограничений - открылись непродовольственные магазины, террасы ресторанов, пабы на открытом воздухе, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, англия, великобритания, в мире

Джонсон выпил первую пинту пива после ослабления локдауна

19:20 19.04.2021 (обновлено: 19:28 19.04.2021)
 
© REUTERS / PoolБорис Джонсон во время посещения паба Mount Tavern в Вулверхэмптоне, Великобритания
Борис Джонсон во время посещения паба Mount Tavern в Вулверхэмптоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© REUTERS / Pool
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ЛОНДОН, 19 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник воспользовался хорошей погодой и наконец выпил свою первую пинту пива в пабе после ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, свидетельствуют кадры британских СМИ.
Во время своего рабочего визита в Вулвергемптон в понедельник Джонсон был замечен в местном пабе The Mount с бокалом пива. Премьер-министр собирался пойти в паб в первый день ослабления ограничений 12 апреля, однако из-за траура в стране по принцу Филиппу, скончавшемуся 9 апреля, отменил свои планы.
Как свидетельствуют кадры агентства PA, премьер-министр все же выпил свою первую пинту пива, компанию ему составил мэр Бирмингема Энди Стрит.
Главе оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Киру Стармеру с посещением паба не так повезло, как Джонсону. Лидера лейбористов не впустил в паб Raven в городе Бат владелец заведения, который раскритиковал политика за бездействие во время пандемии.
С 12 апреля в Англии вступил в силу второй этап ослабления ограничений - открылись непродовольственные магазины, террасы ресторанов, пабы на открытом воздухе, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.
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