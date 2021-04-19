https://ria.ru/20210419/pivo-1728995058.html
Джонсон выпил первую пинту пива после ослабления локдауна
Джонсон выпил первую пинту пива после ослабления локдауна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник воспользовался хорошей погодой и наконец выпил свою первую пинту пива в пабе после ослабления... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:20
2021-04-19T19:20
2021-04-19T19:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
англия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728994768_0:82:3075:1812_1920x0_80_0_0_bc7d57d6618483057d347b2c61cb80b5.jpg
ЛОНДОН, 19 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник воспользовался хорошей погодой и наконец выпил свою первую пинту пива в пабе после ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, свидетельствуют кадры британских СМИ. Во время своего рабочего визита в Вулвергемптон в понедельник Джонсон был замечен в местном пабе The Mount с бокалом пива. Премьер-министр собирался пойти в паб в первый день ослабления ограничений 12 апреля, однако из-за траура в стране по принцу Филиппу, скончавшемуся 9 апреля, отменил свои планы.Как свидетельствуют кадры агентства PA, премьер-министр все же выпил свою первую пинту пива, компанию ему составил мэр Бирмингема Энди Стрит.Главе оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Киру Стармеру с посещением паба не так повезло, как Джонсону. Лидера лейбористов не впустил в паб Raven в городе Бат владелец заведения, который раскритиковал политика за бездействие во время пандемии.С 12 апреля в Англии вступил в силу второй этап ослабления ограничений - открылись непродовольственные магазины, террасы ресторанов, пабы на открытом воздухе, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.
https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728836435.html
англия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728994768_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_f52f32165327f9d123da22b1ed139c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, англия, великобритания, в мире