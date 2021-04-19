https://ria.ru/20210419/patrushev-1728991887.html

Патрушев заявил о недопустимости вмешательства США в дела России

Патрушев заявил о недопустимости вмешательства США в дела России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США Джейкобом Салливаном. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:58

2021-04-19T18:58

2021-04-19T20:16

джейк салливан

россия

москва

сша

николай патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f8e06853f861d80e23b584075ed7c969.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США Джейкобом Салливаном.Беседа состоялась по инициативе американской стороны.Секретарь Совбеза указал на необоснованность и бездоказательность обвинений Вашингтона, которые послужили поводом для нового пакета санкций против Москвы. Также он назвал недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела России.На прошлой неделе США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны вышлют десять российских дипломатов. В ответ Москва также выслала десять сотрудников американской дипмиссии, а также запретила въезд восьми американским чиновникам. В МИД подчеркнули, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств и в ближайшее время последует ответ.

https://ria.ru/20210419/ssha-1728927519.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, россия, москва, сша, николай патрушев