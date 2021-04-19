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Патрушев заявил о недопустимости вмешательства США в дела России
Патрушев заявил о недопустимости вмешательства США в дела России
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США Джейкобом Салливаном. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:58
2021-04-19T20:16
джейк салливан
россия
москва
сша
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США Джейкобом Салливаном.Беседа состоялась по инициативе американской стороны.Секретарь Совбеза указал на необоснованность и бездоказательность обвинений Вашингтона, которые послужили поводом для нового пакета санкций против Москвы. Также он назвал недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела России.На прошлой неделе США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны вышлют десять российских дипломатов. В ответ Москва также выслала десять сотрудников американской дипмиссии, а также запретила въезд восьми американским чиновникам. В МИД подчеркнули, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств и в ближайшее время последует ответ.
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джейк салливан, россия, москва, сша, николай патрушев

Патрушев заявил о недопустимости вмешательства США в дела России

18:58 19.04.2021 (обновлено: 20:16 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США Джейкобом Салливаном.
Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
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Секретарь Совбеза указал на необоснованность и бездоказательность обвинений Вашингтона, которые послужили поводом для нового пакета санкций против Москвы. Также он назвал недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела России.
На прошлой неделе США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны вышлют десять российских дипломатов. В ответ Москва также выслала десять сотрудников американской дипмиссии, а также запретила въезд восьми американским чиновникам.
В МИД подчеркнули, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств и в ближайшее время последует ответ.
 
Джейк СалливанРоссияМоскваСШАНиколай Патрушев
 
 
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