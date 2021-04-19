https://ria.ru/20210419/pase-1728924900.html

В ПАСЕ на весенней сессии проведут срочные дебаты по Навальному

В ПАСЕ на весенней сессии проведут срочные дебаты по Навальному

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 22 апреля в рамках весенней сессии проведет срочные дебаты по ситуации вокруг Алексея Навального, сообщает... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:26

2021-04-19T13:26

2021-04-19T13:28

ольга михайлова

алексей навальный

ангела меркель

германия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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БЕРЛИН/ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 22 апреля в рамках весенней сессии проведет срочные дебаты по ситуации вокруг Алексея Навального, сообщает пресс-служба бундестага ФРГ."ПАСЕ 22 апреля проведет срочные дебаты по ситуации вокруг заключенного в России оппозиционного политика Алексея Навального на основании доклада французского депутата Жака Мера. Он встречался с Навальным в Берлине еще до его возвращения в Москву", - говорится в сообщении.Решение о слушаниях было принято ПАСЕ в понедельник. "Итак, мы перешли к первой процедуре "Арест и содержание под стражей Алексея Навального в январе 2021 года". В пятницу бюро одобрило эту просьбу (обсудить этот вопрос - ред.). Согласна ли ассамблея с рекомендацией бюро? Слово никто не просит. Я считаю, что этот пункт принят", - сказал председатель ПАСЕ Рик Дамс.Согласно повестке ассамблеи, дискуссии по этому вопросу состоятся в четверг, 22 апреля. Весенняя сессия ПАСЕ проходит в гибридном очно-заочном формате из-за эпидемии коронавируса. Российская делегация примет участие в сессии дистанционно. Как сообщил Дамс на открытии мероприятия, более 100 парламентариев приехали на сессию. Он призвал соблюдать все меры социального дистанционирования.В рамках сессии 20 апреля с речью выступит канцлер ФРГ Ангела Меркель.Кроме того, участники сессии проведут срочные дебаты по ситуации в Турции в связи с выходом страны из Стамбульской конвенции по защите женщин от сексуального и домашнего насилия, недостаточной реализацией решений Европейского суда по права человека и давлением на оппозицию. Другими темами станут защита основных прав человека в контексте планов ввести "прививочные паспорта" и сертификаты.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/gosduma-1728871139.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/navalnyy-1728153740.html

https://ria.ru/20210415/navalnyy-1728478567.html

германия

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ольга михайлова, алексей навальный, ангела меркель, германия, парламентская ассамблея совета европы, в мире