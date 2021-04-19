https://ria.ru/20210419/otpusk-1728590259.html

Эксперты назвали очевидные и неожиданные альтернативы Турции для россиян

Эксперты назвали очевидные и неожиданные альтернативы Турции для россиян

РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:01

2021-04-19T10:01

2021-04-19T10:23

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий назвали регионы России, которые могут стать альтернативой Турции, сообщает OneTwoTrip. Если рассматривать направления в аналогичном ценовом сегменте с датами поездки с середины апреля по конец мая, наиболее подходящей заменой будет отдых на курортах Крыма и Краснодарского края. "Сложность в том, что в России не слишком популярен отдых в формате „все включено‟. Большинство отелей даже в курортных регионах страны предлагают гостям только завтраки или питание по системе „Пансион‟ или „Полупансион‟, — говорит Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса. — Да и сами туристы не проводят время в гостинице, а отправляются исследовать достопримечательности и природные места либо идут на пляж".Авиабилет в Сочи обойдется примерно в 11 тысяч рублей в обе стороны на одного человека, в Симферополь — в 12 тысяч рублей, а в Геленджик — в 15 тысяч рублей. Проживание на курортах Краснодарского края в номере трехзвездочного отеля в среднем стоит две тысячи рублей. В Геленджике можно найти гостиницу такой категории в среднем за 1600 рублей в сутки, а в Симферополе за 1900. Но есть и более интересные варианты. Например, любители более активного отдыха могут рассмотреть поездку в Дагестан, на Алтай или Байкал. Перелет в Махачкалу и обратно стоит порядка 10 400 рублей, жилье здесь обойдется в 2200 рублей за ночь. В Горно-Алтайск можно отправиться за 16 600 рублей, отель будет стоить около 1100 рублей. Отдых на Байкале получается самым небюджетным: 18 800 рублей за билет в Иркутск и четыре тысячи рублей за ночь на турбазе в Листвянке — популярном курорте региона.Альтернативой отпуску в Турции может стать и отдых в крупных городах, например, Казани или Калининграде. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно в столицу Татарстана составляет 9400 рублей, а проживание обойдется в 2400 рублей. В Калининград удастся слетать за 11 тысяч рублей, на жилье следует закладывать 2700 рублей за ночь.

https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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