https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728933442.html
В Кремле ответили на предупреждения США относительно состояния Навального
В Кремле ответили на предупреждения США относительно состояния Навального
В Кремле считают здоровье осужденных в РФ не темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Алексею Навальному,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:04
2021-04-19T14:04
2021-04-19T15:44
россия
алексей навальный
джо байден
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле считают здоровье осужденных в РФ не темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Алексею Навальному, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для России "будут последствия" в случае смерти Навального."Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на такие предупреждения от США.
https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728903124.html
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россия, алексей навальный, джо байден, дмитрий песков, сша