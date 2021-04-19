https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728865613.html

В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"

В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"

Заявление советника президента США по нацбезопасности Джека Салливана о последствиях для РФ в случае смерти Алексея Навального - прощальное письмо блогеру и... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T04:13

2021-04-19T04:13

2021-04-19T04:13

джейк салливан

россия

алексей навальный

сша

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Заявление советника президента США по нацбезопасности Джека Салливана о последствиях для РФ в случае смерти Алексея Навального - прощальное письмо блогеру и "билет на тот свет", сказал РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что для России "будут последствия" в случае смерти Алексея Навального.Депутат добавил, что не удивится, если Навальный обратится к российским следственным органам, чтобы рассказать "некоторые откровения о своём сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни".Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210418/navalnyy-1728841059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/navalnyy-1728832292.html

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джейк салливан, россия, алексей навальный, сша, в мире