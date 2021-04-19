https://ria.ru/20210419/mid-1728924464.html

"Два джокера": МИД прокомментировал заявления Праги о Петрове и Боширове

"Два джокера": МИД прокомментировал заявления Праги о Петрове и Боширове

Запад пускает в дело любые фейки, чтобы отвлечь от своих внутренних проблем, их козырь – пара россиян Александр Петров и Руслан Боширов, заявила официальный... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:25

2021-04-19T13:25

2021-04-19T16:18

александр петров (фигурант расследования в солсбери)

руслан боширов

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид чехии

россия

чехия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запад пускает в дело любые фейки, чтобы отвлечь от своих внутренних проблем, их козырь – пара россиян Александр Петров и Руслан Боширов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ощущение тревоги нагнетается нашими западными партнерами специально. Это сделано для того, чтобы перебить свои внутренние проблемы. В ход идет все: и фальсификации СNN с включением якобы российских танков на территории Украины, хотя речь идет об украинских танках на украинской железнодорожной платформе", - сказала дипломат в эфире телеканала "Россия 1".Ранее полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Как говорится в сообщении полиции, их разыскивают в связи с расследованием "обстоятельств серьезного преступления", на странице в Twitter также размещены их фотографии.В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 сотрудников российской дипломатической миссии, они должны покинуть страну в течение 48 часов. В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20210419/diplomat-1728901034.html

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728911024.html

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александр петров (фигурант расследования в солсбери), руслан боширов, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, россия, чехия