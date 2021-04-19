https://ria.ru/20210419/matvienko-1728961930.html

Матвиенко призвала формировать цифровую грамотность россиян

Матвиенко призвала формировать цифровую грамотность россиян

Защита персональных данных граждан со стороны государства становится первостепенной задачей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:19

2021-04-19T16:19

2021-04-19T16:47

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Защита персональных данных граждан со стороны государства становится первостепенной задачей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко"Безусловно, нам необходимо выстраивать доверительные отношения государства и общества на цифровом поле. В связи с этим на первый план выходит обеспечение защиты персональных данных", - сказала она на заседании научно-экспертного совета при председателе верхней палаты.По словам Матвиенко, результаты последних социологических исследований говорят о том, что именно этот вопрос вызывает особое беспокойство у общества.Другой проблемой Матвиенко назвала серьёзный дисбаланс в сфере цифровизации здравоохранения и значительное отставание большинства регионов в этой сфере. По ее словам, необходимо работать над сокращением цифрового неравенства регионов, чтобы обеспечить достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей.

https://ria.ru/20210409/gramotnost-1727545875.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, технологии, общество