https://ria.ru/20210419/matvienko-1728961930.html
Матвиенко призвала формировать цифровую грамотность россиян
Матвиенко призвала формировать цифровую грамотность россиян
Защита персональных данных граждан со стороны государства становится первостепенной задачей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:19
2021-04-19T16:19
2021-04-19T16:47
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
технологии
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Защита персональных данных граждан со стороны государства становится первостепенной задачей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко"Безусловно, нам необходимо выстраивать доверительные отношения государства и общества на цифровом поле. В связи с этим на первый план выходит обеспечение защиты персональных данных", - сказала она на заседании научно-экспертного совета при председателе верхней палаты.По словам Матвиенко, результаты последних социологических исследований говорят о том, что именно этот вопрос вызывает особое беспокойство у общества.Другой проблемой Матвиенко назвала серьёзный дисбаланс в сфере цифровизации здравоохранения и значительное отставание большинства регионов в этой сфере. По ее словам, необходимо работать над сокращением цифрового неравенства регионов, чтобы обеспечить достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, технологии, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Защита персональных данных граждан со стороны государства становится первостепенной задачей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
"Безусловно, нам необходимо выстраивать доверительные отношения государства и общества на цифровом поле. В связи с этим на первый план выходит обеспечение защиты персональных данных", - сказала она на заседании научно-экспертного совета при председателе верхней палаты.
По словам Матвиенко, результаты последних социологических исследований говорят о том, что именно этот вопрос вызывает особое беспокойство у общества.
Немаловажный задачей является формирование цифровой грамотности населения. Профильные министерства и ведомства должны открыто и доступно, на пальцах, объяснять, зачем принимаются те или иные решения, кого они затронут, какие возможности они дадут.
Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации
Другой проблемой Матвиенко назвала серьёзный дисбаланс в сфере цифровизации здравоохранения и значительное отставание большинства регионов в этой сфере. По ее словам, необходимо работать над сокращением цифрового неравенства регионов, чтобы обеспечить достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей.