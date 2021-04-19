https://ria.ru/20210419/malakhov-1728797420.html

Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет

Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет

Сегодня на канале "Россия 1" выйдет специальный выпуск "Прямого эфира". Он будет посвящен юбилею программы, которой исполняется 10 лет. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T00:51

2021-04-19T00:51

2021-04-19T00:55

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Лариса Худикова. Сегодня на канале "Россия 1" выйдет специальный выпуск "Прямого эфира". Он будет посвящен юбилею программы, которой исполняется 10 лет.Одни зрители каждый вечер ждут любимую передачу. Другие ее критикуют, а некоторые откровенно ненавидят, грозят судебными исками и требуют закрыть. Но все эти 10 лет "Прямой эфир" остается одной из самых резонансных и рейтинговых программ на российском телевидении.Сегодня это телешоу прочно ассоциируется с Андреем Малаховым, хотя он стал вести его только в августе 2017 года.Критики программы даже придумали термин "малаховщина" – из-за того, что, по их мнению, ради рейтингов и хайпа ведущий часто поднимает темы, которые не стоит выносить на публичное обсуждение.Несколько лет назад в Интернете появлялась петиция с требованием закрыть шоу, которую подписали в том числе и известные личности, а недавно Дмитрий Певцов высказал мнение о необходимости избавить телезрителей от подобных скандальных передач. Он считает, что культивировать надо только то, что несет добро, любовь, веру, радость и надежду.Однако Андрей Малахов заверяет: для него главное – не быть равнодушными к тем героям, которые приходят в студию.В пример он приводит историю Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. После того, как об этой трагедии было рассказано в "Прямом эфире", нашелся человек, который пожертвовал деньги, и Маргарите сделали уникальный протез: это позволило девушке начать жить заново.На вопрос о цели эфиров с участием скандальных персонажей и фриков, Малахов отвечает, что в этих передачах (например, о "беременной от Киркорова", Диане Шурыгиной, Гогене Солнцеве и таком персонаже, как Руки-базуки) тоже вскрываются некие глубинные проблемы.До него несколько лет ведущим "Прямого эфира" был Борис Корчевников. Доверительные беседы со своими героями он затем перенес в программу "Судьба человека" на "России 1" и передачи телеканала "Спас". Однако "Прямой эфир" на него сильно повлиял.Корчевников вспоминает, что иногда даже плакал в студии вместе с героями, а один выпуск и вовсе "перевернул его сознание".Впрочем, темы, которые поднимаются в программе, вызывают общественный резонанс не только из-за их скандальности. За 10 лет в эфир вышел 2231 выпуск, и было немало передач с действительно большой степенью важности.Некоторые (хоть и прошли в эфире несколько лет назад), до сих пор помнят миллионы зрителей телеканала "Россия 1".Например, Валерий Шляфман (теперь Высоцкий) – человек, которого обвиняли в убийстве Игоря Талькова, никогда и никому не давал интервью, но единственное исключение сделал именно для "Прямого эфира".Наверняка многие помнят и исповедь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после его отставки в прямом эфире этой передачи.Огромный резонанс в свое время вызвали программы о фотографе Дмитрии Лошагине (после вынесенного приговора по обвинению в убийстве его девушки общество было разделено на два лагеря), и громкая история Марии Максаковой и Дениса Вороненкова (убитого в 2017 году в Киеве через несколько месяцев после переезда туда скандально известной пары).В эфире встречались давно потерявшие друг друга родственники, проводились расследования исчезновения или гибели людей, организовывались экспедиции – например, к таинственному перевалу Дятлова.Тогда ведущий Андрей Малахов лично преодолел тот же самый маршрут, что и герои его сюжетов. А благодаря экспедиции "Прямого эфира" к перевалу – появились новые подробности трагедии 1959 года.Продюсер проекта Александр Митрошенков убежден, что именно достоверная хроника жизни отличает "Прямой эфир" на телеканале "Россия" от других ток-шоу.Возможно, именно сильные эмоции, возникающие у миллионов зрителей во время просмотра "Прямого эфира", – и есть тот "магнит", что притягивает их к телеэкранам уже 10 лет и поклонников.

https://ria.ru/20170815/1500402906.html

https://ria.ru/20210417/korchevnikov-1728620829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости культуры, денис вороненков, мария максакова-игенбергс, шоу-бизнес, знаменитости, перевал дятлова, борис корчевников, андрей малахов