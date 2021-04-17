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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210417/korchevnikov-1728620829.html
"Вдруг с грохотом упала цепь": Корчевников – о мистике на съемках
"Вдруг с грохотом упала цепь": Корчевников – о мистике на съемках
Борис Корчевников в последние годы больше известен как ведущий программы "Судьба человека", однако наверняка многие помнят, что до Андрея Малахова "Прямой эфир" РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T06:05
2021-04-17T12:25
шоубиз
человек
шоу-бизнес
борис корчевников
россия-1 (телеканал)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Борис Корчевников в последние годы больше известен как ведущий программы "Судьба человека", однако наверняка многие помнят, что до Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" вел он.Этой передаче в апреле исполняется 10 лет. В канун ее юбилейного выпуска РИА Новости попросили Бориса Корчевникова рассказать историю со съемок "Прямого эфира", которая запомнилась больше всего.— Были выпуски, от которых у меня шли мурашки по коже. Я вспоминаю историю о стоянии Зои: девушка во время танца с иконой святителя Николая Чудотворца "окаменела" на 128 дней. Это произошло в 1950-х, но к тому моменту, когда мы делали передачу, свидетелей этого чуда осталось очень мало.Команда "Прямого эфира" нашла этих людей. В студии разгорелся спор, было это или не было на самом деле. И вдруг в тот самый момент споров прямо в центре студии с огромным грохотом упала цепь.Такого не происходило никогда. Никогда еще декорации не разрушались. Тогда случилось таинственное событие, через которое с нами как будто кто-то еще заговорил и дал ответы на вопросы, которое обсуждались в студии. На меня это очень сильно повлияло, перевернуло сознание. И на многих других, я знаю, тоже.
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человек, шоу-бизнес, борис корчевников, россия-1 (телеканал)

"Вдруг с грохотом упала цепь": Корчевников – о мистике на съемках

06:05 17.04.2021 (обновлено: 12:25 17.04.2021)
 
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"Экс-ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска
Экс-ведущий Прямого эфира Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Борис Корчевников в последние годы больше известен как ведущий программы "Судьба человека", однако наверняка многие помнят, что до Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" вел он.
Этой передаче в апреле исполняется 10 лет. В канун ее юбилейного выпуска РИА Новости попросили Бориса Корчевникова рассказать историю со съемок "Прямого эфира", которая запомнилась больше всего.
— Были выпуски, от которых у меня шли мурашки по коже. Я вспоминаю историю о стоянии Зои: девушка во время танца с иконой святителя Николая Чудотворца "окаменела" на 128 дней. Это произошло в 1950-х, но к тому моменту, когда мы делали передачу, свидетелей этого чуда осталось очень мало.
Команда "Прямого эфира" нашла этих людей. В студии разгорелся спор, было это или не было на самом деле. И вдруг в тот самый момент споров прямо в центре студии с огромным грохотом упала цепь.
Такого не происходило никогда. Никогда еще декорации не разрушались. Тогда случилось таинственное событие, через которое с нами как будто кто-то еще заговорил и дал ответы на вопросы, которое обсуждались в студии. На меня это очень сильно повлияло, перевернуло сознание. И на многих других, я знаю, тоже.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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