https://ria.ru/20210419/kukhnya-1728863890.html

На Украине призвали декоммунизировать кухню

На Украине призвали декоммунизировать кухню

Украинцам в процесса поиска себя как народа следует произвести декоммунизацию национальной кухни. Такое мнение в беседе с польским изданием Nowa Europa... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T02:39

2021-04-19T02:39

2021-04-19T02:39

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинцам в процесса поиска себя как народа следует произвести декоммунизацию национальной кухни. Такое мнение в беседе с польским изданием Nowa Europa Wschodnia высказал один из самых известных украинских шеф-поваров Евгений Клопотенко.По его словам, бездействие в кулинарной сфере недопустимо, так как она имеет значение не меньшее, чем языковая."Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа", - отметил Клопотенко.Для этого, считает шеф-повар, необходимо использовать систему налогов и сборов. В частности, желающим сохранить советские пищевые традиции придется заплатить больше, например, 20 процентов налога на те или иные продукты или блюда.Для принятия подобного решения потребуется наличие политической воли, однако, в настоящее время ее нет, поэтому Украине остается продолжать "раскручивать" борщ, резюмировал Клопотенко.Ранее министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.В декабре прошлого года российский телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсети пост о "русском борще", что вызвало шквал критики со стороны украинских пользователей. Некоторые из них заявили о "воровстве" блюда россиянами. При этом российский МИД напомнил, что борщ считается национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200201/1564150984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, украина, в мире