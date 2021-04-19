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На Украине призвали декоммунизировать кухню
На Украине призвали декоммунизировать кухню
Украинцам в процесса поиска себя как народа следует произвести декоммунизацию национальной кухни. Такое мнение в беседе с польским изданием Nowa Europa... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T02:39
2021-04-19T02:39
2021-04-19T02:39
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинцам в процесса поиска себя как народа следует произвести декоммунизацию национальной кухни. Такое мнение в беседе с польским изданием Nowa Europa Wschodnia высказал один из самых известных украинских шеф-поваров Евгений Клопотенко.По его словам, бездействие в кулинарной сфере недопустимо, так как она имеет значение не меньшее, чем языковая."Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа", - отметил Клопотенко.Для этого, считает шеф-повар, необходимо использовать систему налогов и сборов. В частности, желающим сохранить советские пищевые традиции придется заплатить больше, например, 20 процентов налога на те или иные продукты или блюда.Для принятия подобного решения потребуется наличие политической воли, однако, в настоящее время ее нет, поэтому Украине остается продолжать "раскручивать" борщ, резюмировал Клопотенко.Ранее министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.В декабре прошлого года российский телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсети пост о "русском борще", что вызвало шквал критики со стороны украинских пользователей. Некоторые из них заявили о "воровстве" блюда россиянами. При этом российский МИД напомнил, что борщ считается национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация на украине, украина, в мире
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Украинцам в процесса поиска себя как народа следует произвести декоммунизацию национальной кухни. Такое мнение в беседе с польским изданием Nowa Europa Wschodnia
высказал один из самых известных украинских шеф-поваров Евгений Клопотенко.
По его словам, бездействие в кулинарной сфере недопустимо, так как она имеет значение не меньшее, чем языковая.
"Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа", - отметил Клопотенко.
Для этого, считает шеф-повар, необходимо использовать систему налогов и сборов. В частности, желающим сохранить советские пищевые традиции придется заплатить больше, например, 20 процентов налога на те или иные продукты или блюда.
Для принятия подобного решения потребуется наличие политической воли, однако, в настоящее время ее нет, поэтому Украине
остается продолжать "раскручивать" борщ, резюмировал Клопотенко.
Ранее министерство иностранных дел Украины
подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО
.
В декабре прошлого года российский телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсети пост о "русском борще", что вызвало шквал критики со стороны украинских пользователей. Некоторые из них заявили о "воровстве" блюда россиянами. При этом российский МИД напомнил, что борщ считается национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>