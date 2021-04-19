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Хорошие новости
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В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
В Амурской области рыжего кота спасли во время тушения огня в жилом доме, у животного обгорели морда и усы. Об этом сообщил областной центр гражданской защиты и РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:57
2021-04-19T12:23
хорошие новости
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. В Амурской области рыжего кота спасли во время тушения огня в жилом доме, у животного обгорели морда и усы. Об этом сообщил областной центр гражданской защиты и пожарной безопасности.В понедельник в поселке Магдагачи загорелась крыша дома и постройка, которую использовали как кухню. Сильный ветер порывами до 22 метров в секунду осложнял работу сотрудников экстренных служб. Кроме того, здание было обшито кровельным железом, которое пришлось разбирать.Перепуганного питомца уже передали владельцам.
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амурская область, происшествия

В Приамурье пожарные спасли рыжего кота

11:57 19.04.2021 (обновлено: 12:23 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. В Амурской области рыжего кота спасли во время тушения огня в жилом доме, у животного обгорели морда и усы. Об этом сообщил областной центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
В понедельник в поселке Магдагачи загорелась крыша дома и постройка, которую использовали как кухню. Сильный ветер порывами до 22 метров в секунду осложнял работу сотрудников экстренных служб. Кроме того, здание было обшито кровельным железом, которое пришлось разбирать.
"Во время тушения зимней кухни пожарные услышали жалобное мяуканье. Оказалось, что хозяйский кот забился в угол и не смог выбраться из-за бушевавшего вокруг пламени", — пояснили в организации.
Перепуганного питомца уже передали владельцам.
 
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