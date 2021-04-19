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В Приамурье пожарные спасли рыжего кота

В Приамурье пожарные спасли рыжего кота

В Амурской области рыжего кота спасли во время тушения огня в жилом доме, у животного обгорели морда и усы. Об этом сообщил областной центр гражданской защиты и РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:57

2021-04-19T11:57

2021-04-19T12:23

хорошие новости

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. В Амурской области рыжего кота спасли во время тушения огня в жилом доме, у животного обгорели морда и усы. Об этом сообщил областной центр гражданской защиты и пожарной безопасности.В понедельник в поселке Магдагачи загорелась крыша дома и постройка, которую использовали как кухню. Сильный ветер порывами до 22 метров в секунду осложнял работу сотрудников экстренных служб. Кроме того, здание было обшито кровельным железом, которое пришлось разбирать.Перепуганного питомца уже передали владельцам.

амурская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия