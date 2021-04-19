https://ria.ru/20210419/kot-1728902277.html
В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
В Амурской области рыжего кота спасли во время тушения огня в жилом доме, у животного обгорели морда и усы. Об этом сообщил областной центр гражданской защиты и РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:57
2021-04-19T11:57
2021-04-19T12:23
хорошие новости
амурская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:483:2782:2048_1920x0_80_0_0_09510bdd66e5249a37570d89eff52d33.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. В Амурской области рыжего кота спасли во время тушения огня в жилом доме, у животного обгорели морда и усы. Об этом сообщил областной центр гражданской защиты и пожарной безопасности.В понедельник в поселке Магдагачи загорелась крыша дома и постройка, которую использовали как кухню. Сильный ветер порывами до 22 метров в секунду осложнял работу сотрудников экстренных служб. Кроме того, здание было обшито кровельным железом, которое пришлось разбирать.Перепуганного питомца уже передали владельцам.
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3af230f4c9680e52008c1aea0b7b312c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, происшествия