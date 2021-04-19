https://ria.ru/20210419/kosmos-1728906380.html

Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик

Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик

Отверстие в корпусе космического корабля "Союз МС-09", обнаруженное летом 2018 года, было просверлено уже в космосе, считает член-корреспондент Российской... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:10

2021-04-19T12:10

2021-04-19T12:10

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Отверстие в корпусе космического корабля "Союз МС-09", обнаруженное летом 2018 года, было просверлено уже в космосе, считает член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук Олег Атьков."Неумелой рукой сверлом сверлится отверстие, а сверло соскальзывает, потому что человек на уроке труда, а там не было уроков труда, не знает, как сверлить кривизну, а потом дальше аккуратно все это заклеивается... Но была утечка кислорода, падение давления", - сказал на общем собрании отделения медицинских наук РАН Атьков, проведший в 1980-е на орбите 236 суток.По его словам, чтобы исключить в будущем такие события, космонавтов нужно тщательнее отбирать и готовить, а также "обеспечивать психологическую поддержку на всем протяжении полета".Тридцатого августа 2018 года в обшивке российского корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС с 8 июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а 11 декабря взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека "Союза", для чего им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю для расследования причин появления "дырки".Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. Затем пресс-служба госкорпорации уточнила, что причину объявят следственные органы.

https://ria.ru/20181213/1547943846.html

https://ria.ru/20210404/mks-1604135103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин