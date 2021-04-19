https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728879243.html

В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от COVID-19

В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от COVID-19

Компания "Рапид БИО" (резидент "Сколково") совместно с "Авивиром" зарегистрировала первый в России экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу после... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:41

2021-04-19T09:41

2021-04-19T11:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сколково

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Компания "Рапид БИО" (резидент "Сколково") совместно с "Авивиром" зарегистрировала первый в России экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу после вакцинации, сообщил РБК. Результат такого исследования с достоверностью в 96 процентов будет готов через 15 минут, а для его проведения нужна всего одна капля крови. В "Сколково" подчеркнули, что реагенты теста настроены в первую очередь под "Спутник V".Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России от COVID-19 привились более восьми миллионов человек. Минздрав зарегистрировал три вакцины: "Спутник V", созданный Центром имени Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.С начала пандемии в России коронавирусом заразились более 4,7 миллиона человек, свыше 105 тысяч умерли, почти 4,4 миллиона вылечились.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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