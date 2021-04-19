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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728879243.html
В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от COVID-19
В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от COVID-19
Компания "Рапид БИО" (резидент "Сколково") совместно с "Авивиром" зарегистрировала первый в России экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу после... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:41
2021-04-19T11:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сколково
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Компания "Рапид БИО" (резидент "Сколково") совместно с "Авивиром" зарегистрировала первый в России экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу после вакцинации, сообщил РБК. Результат такого исследования с достоверностью в 96 процентов будет готов через 15 минут, а для его проведения нужна всего одна капля крови. В "Сколково" подчеркнули, что реагенты теста настроены в первую очередь под "Спутник V".Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России от COVID-19 привились более восьми миллионов человек. Минздрав зарегистрировал три вакцины: "Спутник V", созданный Центром имени Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.С начала пандемии в России коронавирусом заразились более 4,7 миллиона человек, свыше 105 тысяч умерли, почти 4,4 миллиона вылечились.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сколково, общество

В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от COVID-19

09:41 19.04.2021 (обновлено: 11:30 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Компания "Рапид БИО" (резидент "Сколково") совместно с "Авивиром" зарегистрировала первый в России экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу после вакцинации, сообщил РБК.
Результат такого исследования с достоверностью в 96 процентов будет готов через 15 минут, а для его проведения нужна всего одна капля крови. В "Сколково" подчеркнули, что реагенты теста настроены в первую очередь под "Спутник V".
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России от COVID-19 привились более восьми миллионов человек. Минздрав зарегистрировал три вакцины: "Спутник V", созданный Центром имени Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.
С начала пандемии в России коронавирусом заразились более 4,7 миллиона человек, свыше 105 тысяч умерли, почти 4,4 миллиона вылечились.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СколковоОбщество
 
 
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