https://ria.ru/20210419/investitsii-1728926797.html

Инвестиции в экономику Ленобласти выросли на 5,2 процента

Инвестиции в экономику Ленобласти выросли на 5,2 процента

Несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году рост инвестиций в экономику Ленинградской области в 2020 году составил 5,2% или 458 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:32

2021-04-19T13:32

2021-04-19T13:32

ленинградская область

александр дрозденко

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году рост инвестиций в экономику Ленинградской области в 2020 году составил 5,2% или 458 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Тенденции хорошие, и во многом благодаря программам Минпромторга по поддержке различных отраслей, и сегодня многие участники просили их продлить", — сказал Дрозденко во время рабочего визита в регион министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Он отметил, что по итогам 2020 года индекс промышленного производства (ИПП) в Ленинградской области составил 98,6%, что соответствует общероссийской характеристике промышленности. Индекс в обрабатывающих производствах по итогам прошлого года составил 100,2%. Этот рост обеспечили четыре отрасли: пищевая промышленность, табачная промышленность, переработка кокса и нефти, производство химических веществ.

https://ria.ru/20210416/sotspasport-1728602445.html

ленинградская область

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александр дрозденко, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ленинградская область, экономика