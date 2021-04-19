https://ria.ru/20210419/investitsii-1728926797.html
Инвестиции в экономику Ленобласти выросли на 5,2 процента
Инвестиции в экономику Ленобласти выросли на 5,2 процента
Несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году рост инвестиций в экономику Ленинградской области в 2020 году составил 5,2% или 458 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:32
2021-04-19T13:32
2021-04-19T13:32
ленинградская область
александр дрозденко
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году рост инвестиций в экономику Ленинградской области в 2020 году составил 5,2% или 458 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Тенденции хорошие, и во многом благодаря программам Минпромторга по поддержке различных отраслей, и сегодня многие участники просили их продлить", — сказал Дрозденко во время рабочего визита в регион министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Он отметил, что по итогам 2020 года индекс промышленного производства (ИПП) в Ленинградской области составил 98,6%, что соответствует общероссийской характеристике промышленности. Индекс в обрабатывающих производствах по итогам прошлого года составил 100,2%. Этот рост обеспечили четыре отрасли: пищевая промышленность, табачная промышленность, переработка кокса и нефти, производство химических веществ.
https://ria.ru/20210416/sotspasport-1728602445.html
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александр дрозденко, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ленинградская область, экономика