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Попова оценила уровень иммунитета к COVID-19 среди детей и взрослых
Попова оценила уровень иммунитета к COVID-19 среди детей и взрослых
Уровень иммунитета к коронавирусу в детской возрастной группе выше, чем среди взрослых, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:41
2021-04-19T11:41
2021-04-19T12:11
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уровень иммунитета к коронавирусу в детской возрастной группе выше, чем среди взрослых, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Дети в возрасте от 1 до 17 лет на большинстве обследованных территорий имеют более высокую серопревалентность к SARS-COV-2, чем взрослые", - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Она отметила, что исследование уровня популяционного иммунитета к коронавирусу в России показывает рост числа людей с антителами. Если в декабре 2020 года иммунитет имели от 21,2% до 74,8% обследованных добровольцев, то в марте 2021 года его имеют от 25 до 87,1%, следует из презентации к выступлению Поповой.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество