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Попова оценила уровень иммунитета к COVID-19 среди детей и взрослых

Попова оценила уровень иммунитета к COVID-19 среди детей и взрослых

Уровень иммунитета к коронавирусу в детской возрастной группе выше, чем среди взрослых, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:41

2021-04-19T11:41

2021-04-19T12:11

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уровень иммунитета к коронавирусу в детской возрастной группе выше, чем среди взрослых, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Дети в возрасте от 1 до 17 лет на большинстве обследованных территорий имеют более высокую серопревалентность к SARS-COV-2, чем взрослые", - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Она отметила, что исследование уровня популяционного иммунитета к коронавирусу в России показывает рост числа людей с антителами. Если в декабре 2020 года иммунитет имели от 21,2% до 74,8% обследованных добровольцев, то в марте 2021 года его имеют от 25 до 87,1%, следует из презентации к выступлению Поповой.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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