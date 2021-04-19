https://ria.ru/20210419/igrushki-1728870999.html

Педиатр рассказал, какие игрушки не стоит покупать детям

Педиатр рассказал, какие игрушки не стоит покупать детям

Родителям не стоит покупать детям дешевые китайские игрушки, лучше отдать предпочтение отечественным товарам без мелких деталей, винтиков, магнитов,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:06

2021-04-19T08:06

2021-04-19T10:40

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дети

общество

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Родителям не стоит покупать детям дешевые китайские игрушки, лучше отдать предпочтение отечественным товарам без мелких деталей, винтиков, магнитов, пластмассовых мелочей, которые могут попасть в организм, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист-педиатр, главврач детской горбольницы имени З.А. Башляевой департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.Педиатр напомнил, что при выборе нужно учитывать возраст ребенка, а также его способность осознанно использовать предметы. Семьям с несколькими детьми разного возраста Османов порекомендовал строго следить за тем, чтобы игрушки старшего не попадали к младшему. Вещи следует разграничивать и хранить их в недоступном месте. "Наши отечественные игрушки проходят серьезный контроль, сертификат качества, все это регламентировано Роспотребнадзором. Можно выбрать любые игрушки — цельные зверушки, конструкторы с крупными деталями. <…> И даже если крупные конструкторы с крупными магнитными деталями – я бы тоже не давал детям, потому что постоянное нахождение в электромагнитном поле ничего полезного для ребенка не принесет", — пояснил врач.Предметы с мелкими частями можно давать лишь школьникам, однако медик привел в пример случаи, когда и 12-летние дети проглатывают элементы. Кладя игрушки в манеж, важно оценить, не получит ли ребенок травму при падении: острые наконечники или неправильная могут поранить его.Педиатр призвал внимательно отнестись к мягким игрушкам: нужно смотреть, из какого они материала сделаны и как они пахнут. Также следует попросить сертификаты и узнать, могут ли дети постоянно находиться с ними. "На некоторые материалы у ребенка может возникнуть аллергия. Это не несет сиюминутную угрозу, но должно быть все известно родителям", — сказал Османов.При покупке нужно учитывать и особенности детей: так, потенциальное проглатывание деталей, как пояснил медик, часто зависит от воспитания и навыков ребенка. Идти за игрушкой следует не на рынок или в киоск, а в крупные сертифицированные магазины, но даже родители должны внимательно отнестись к покупке.

https://ria.ru/20210315/igrushki-1601186274.html

https://ria.ru/20210205/pitanie-1596127725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дети, общество