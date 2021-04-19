СМИ: принц Гарри пообщался с братом и отцом вскоре после похорон деда
Елизавета II и ее супруг
Елизавета II и ее супруг
Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"
Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"
Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау
Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау
Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна
Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна
Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре
Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп
Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади
Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади
Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца
Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца
Принц Филипп Маунтбеттен
Принц Филипп Маунтбеттен
Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский
Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский
Королева Елизавета II и принц Филипп
Королева Елизавета II и принц Филипп
Елизавета II и ее супруг
Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"
Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау
Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна
Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп
Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади
Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца
Принц Филипп Маунтбеттен
Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский
Королева Елизавета II и принц Филипп