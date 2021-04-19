Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/garri-1728867973.html
СМИ: принц Гарри пообщался с братом и отцом вскоре после похорон деда
СМИ: принц Гарри пообщался с братом и отцом вскоре после похорон деда
Британский принц Гарри пообщался с братом Уильямом и отцом Чарльзом после церемонии похорон своего деда, супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T06:23
2021-04-19T06:23
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
принц гарри
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728735399_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_2c10366a5d43a37465d0f3c877bb5490.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри пообщался с братом Уильямом и отцом Чарльзом после церемонии похорон своего деда, супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй, герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает издание Sun со ссылкой на источники.Церемония похорон принца Филиппа состоялась 17 апреля в Виндзорском замке.Издание отмечает, что впервые после интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри братья встретились друг с другом и отцом. Встреча родственников длилась около двух часов. Все трое встретились в Виндзорском замке, вдали от камер. "Пока рано, но можно надеяться, что это тот первый шаг, которого бы хотел Филипп", - заявил изданию источник.По словам другого источника, неизвестно, о чем говорили родственники "за закрытыми дверями", но вряд ли они не затронули тему интервью и выход герцогов Сассекских из королевской семьи. "Гарри и Уильям, кажется, сердечно общались друг с другом, когда выключились камеры, и это, по всей видимости, подготовило возможность для Чарльза присоединиться к ним, когда все остальные ушли", - подчеркнул источник.Принц Гарри, как пишет издание, может остаться в Британии до среды, чтобы поздравить королеву Елизавету II с 95-летием. Газета Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к королевской семье, сообщала ранее, что Гарри собирается вернуться в США к беременной жене Меган Маркл в понедельник 19 апреля.Ранее сообщалось, что британские принцы Уильям и Гарри впервые более чем за год появились вместе во время похорон принца Филиппа. Во время церемонии братья шли с разных сторон от своего двоюродного брата Питера Филлипса. Отношения сыновей принца Чарльза и принцессы Дианы испортились из-за неожиданного решения Гарри и его супруги Меган отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и их последующего скандального интервью Опре Уинфри.
https://ria.ru/20210417/otpevanie-1728739757.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728735399_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_a975e36011c13c345b875d132638123d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, принц гарри, сша, в мире

СМИ: принц Гарри пообщался с братом и отцом вскоре после похорон деда

06:23 19.04.2021
 
© REUTERS / POOL / Victoria JonesПринц Гарри во время похорон герцога Эдинбургского Филиппа
Принц Гарри во время похорон герцога Эдинбургского Филиппа - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© REUTERS / POOL / Victoria Jones
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри пообщался с братом Уильямом и отцом Чарльзом после церемонии похорон своего деда, супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй, герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает издание Sun со ссылкой на источники.
Церемония похорон принца Филиппа состоялась 17 апреля в Виндзорском замке.
Издание отмечает, что впервые после интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри братья встретились друг с другом и отцом. Встреча родственников длилась около двух часов. Все трое встретились в Виндзорском замке, вдали от камер. "Пока рано, но можно надеяться, что это тот первый шаг, которого бы хотел Филипп", - заявил изданию источник.
По словам другого источника, неизвестно, о чем говорили родственники "за закрытыми дверями", но вряд ли они не затронули тему интервью и выход герцогов Сассекских из королевской семьи. "Гарри и Уильям, кажется, сердечно общались друг с другом, когда выключились камеры, и это, по всей видимости, подготовило возможность для Чарльза присоединиться к ним, когда все остальные ушли", - подчеркнул источник.
Похороны герцога Эдинбургского Филиппа - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 18:11Религия и мировоззрение
На отпевании принца Филиппа прозвучала русская молитва
Принц Гарри, как пишет издание, может остаться в Британии до среды, чтобы поздравить королеву Елизавету II с 95-летием. Газета Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к королевской семье, сообщала ранее, что Гарри собирается вернуться в США к беременной жене Меган Маркл в понедельник 19 апреля.
Ранее сообщалось, что британские принцы Уильям и Гарри впервые более чем за год появились вместе во время похорон принца Филиппа. Во время церемонии братья шли с разных сторон от своего двоюродного брата Питера Филлипса. Отношения сыновей принца Чарльза и принцессы Дианы испортились из-за неожиданного решения Гарри и его супруги Меган отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и их последующего скандального интервью Опре Уинфри.
Без малого век принца Филиппа, герцога Эдинбургского
© AP PhotoПринц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
1 из 15
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
© AP Photo
© AP PhotoКоролева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
2 из 15
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
© AP Photo
© AP Photo

Елизавета II и ее супруг

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
3 из 15

Елизавета II и ее супруг

© AP Photo
© AP Photo

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

Герцог Эдинбургский управляет военно-транспортным самолетом Блэкберн
4 из 15

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

© AP Photo
© AP Photo / Kathy Willens

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский приветствуют людей в в Нассау, Багамы
5 из 15

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

© AP Photo / Kathy Willens
© AP Photo / Eddie Worth

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз и принцесса Анна
6 из 15

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре, Англия
7 из 15

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

© AP Photo
© AP Photo / Leslie Priest

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп. 2 июня 1953
8 из 15

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Leslie Priest
© AFP 2021

Принц Филипп и Елизавета II

Принцесса Елизавета и ее муж герцог Эдинбургский Филипп позируют во время медового месяца, 25 ноября 1947 года в поместье Бродлз, Хэмпшир
9 из 15

Принц Филипп и Елизавета II

© AFP 2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Принц Филипп на Московском ипподроме

Принц Филипп герцог Эдинбургский на Московском ипподроме
10 из 15

Принц Филипп на Московском ипподроме

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приветствует петербуржцев на Дворцовой площади. Официальный визит Елизаветы II и принца Филиппа в Россию
11 из 15

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
© AP Photo / Sang Tan

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

Королева Великобритании Елизавета II и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца
12 из 15

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

© AP Photo / Sang Tan
© AP Photo / Dennis Cook

Принц Филипп Маунтбеттен

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
13 из 15

Принц Филипп Маунтбеттен

© AP Photo / Dennis Cook
© AP Photo / Alastair Grant

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
14 из 15

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Jonathan Brady

Королева Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп
15 из 15

Королева Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Jonathan Brady
1 из 15
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
© AP Photo
2 из 15
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
© AP Photo
3 из 15

Елизавета II и ее супруг

© AP Photo
4 из 15

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

© AP Photo
5 из 15

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

© AP Photo / Kathy Willens
6 из 15

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

© AP Photo / Eddie Worth
7 из 15

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

© AP Photo
8 из 15

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Leslie Priest
9 из 15

Принц Филипп и Елизавета II

© AFP 2021
10 из 15

Принц Филипп на Московском ипподроме

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
11 из 15

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
12 из 15

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

© AP Photo / Sang Tan
13 из 15

Принц Филипп Маунтбеттен

© AP Photo / Dennis Cook
14 из 15

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

© AP Photo / Alastair Grant
15 из 15

Королева Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Jonathan Brady
 
Умер принц Филипппринц Филипп, герцог ЭдинбургскийПринц ГарриСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
11:51Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае
11:47Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
11:45Среди высланных из России дипломатов оказался заместитель посла Чехии
Лента новостейМолния