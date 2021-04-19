https://ria.ru/20210419/garri-1728867973.html

СМИ: принц Гарри пообщался с братом и отцом вскоре после похорон деда

СМИ: принц Гарри пообщался с братом и отцом вскоре после похорон деда

Британский принц Гарри пообщался с братом Уильямом и отцом Чарльзом после церемонии похорон своего деда, супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T06:23

2021-04-19T06:23

2021-04-19T06:23

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

принц гарри

сша

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри пообщался с братом Уильямом и отцом Чарльзом после церемонии похорон своего деда, супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй, герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает издание Sun со ссылкой на источники.Церемония похорон принца Филиппа состоялась 17 апреля в Виндзорском замке.Издание отмечает, что впервые после интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри братья встретились друг с другом и отцом. Встреча родственников длилась около двух часов. Все трое встретились в Виндзорском замке, вдали от камер. "Пока рано, но можно надеяться, что это тот первый шаг, которого бы хотел Филипп", - заявил изданию источник.По словам другого источника, неизвестно, о чем говорили родственники "за закрытыми дверями", но вряд ли они не затронули тему интервью и выход герцогов Сассекских из королевской семьи. "Гарри и Уильям, кажется, сердечно общались друг с другом, когда выключились камеры, и это, по всей видимости, подготовило возможность для Чарльза присоединиться к ним, когда все остальные ушли", - подчеркнул источник.Принц Гарри, как пишет издание, может остаться в Британии до среды, чтобы поздравить королеву Елизавету II с 95-летием. Газета Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к королевской семье, сообщала ранее, что Гарри собирается вернуться в США к беременной жене Меган Маркл в понедельник 19 апреля.Ранее сообщалось, что британские принцы Уильям и Гарри впервые более чем за год появились вместе во время похорон принца Филиппа. Во время церемонии братья шли с разных сторон от своего двоюродного брата Питера Филлипса. Отношения сыновей принца Чарльза и принцессы Дианы испортились из-за неожиданного решения Гарри и его супруги Меган отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и их последующего скандального интервью Опре Уинфри.

https://ria.ru/20210417/otpevanie-1728739757.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, принц гарри, сша, в мире