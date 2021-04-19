Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/britaniya-1728867401.html
Times: Британия введет новый закон для борьбы с "враждебными странами"
Times: Британия введет новый закон для борьбы с "враждебными странами"
Правительство Великобритании намерено ввести новый закон, согласно которому все лица, работающие в Соединенном Королевстве от имени иностранных правительств,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T06:10
2021-04-19T07:38
россия
великобритания
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_68a8852792c52e7d9c581204906c665f.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство Великобритании намерено ввести новый закон, согласно которому все лица, работающие в Соединенном Королевстве от имени иностранных правительств, обязаны зарегистрировать свое присутствие в стране, таким образом власти рассчитывает защитить Британию от "враждебных государств", таких как Россия или Китай, сообщает газета Times.По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о введении нового закона, воспользовавшись речью королевы, назначенной на 11 мая. Он намерен добиваться введения новых правил на фоне растущей озабоченности по поводу действий Москвы и Пекина. Нововведения, как отмечает издание, позволят расширить действие существующего закона по преследованию и депортации иностранных шпионов, которые ставят под угрозу национальные интересы Великобритании. В соответствии с ними, отказ от обязательной регистрации будет рассматриваться как уголовное преступление.Концепция регистрации иностранцев основана на аналогичной схеме, действующей в США, где иноагенты должны пройти обязательную регистрацию в Минюсте, а также периодически предоставлять отчеты о своей деятельности. Закон распространяется на всех, кто представляет интересы других государств, включая консультантов, журналистов и специалистов по связям с общественностью.Правительство Соединенного Королевства также намерено пересмотреть закон о государственной тайне и внести правки, которые позволят применять его также против иностранцев, предпринимающих попытки подорвать национальные интересы Великобритании из-за рубежа, в том числе против киберпреступников, работающих на иностранные государства. Сейчас действие этого закона распространяется только на граждан Британии, которые находятся за границей.Кроме того, планируется изменить термины, фигурирующие в законе, которые многие члены правительства назвали устаревшими. Сейчас незаконным действием считается хищение "схемы, плана, модели, которые могут прямо или косвенно быть полезны для врага". Правительство же планирует заменить эту формулировку на "документ, информацию или что-либо другое", что может быть полезно "иностранным государствам".Ранее МИД Британии заявил, что за кибератаками против SolarWinds стояла Служба внешней разведки России (СВР). В Лондоне также назвали Россию остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании. На прошлой неделе посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в Форин-офис в связи с "враждебной линией поведения" Москвы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20210322/ugroza-1602393670.html
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600086654.html
россия
великобритания
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c622d688fd635292b2102f26fa623876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великобритания, китай, в мире

Times: Британия введет новый закон для борьбы с "враждебными странами"

06:10 19.04.2021 (обновлено: 07:38 19.04.2021)
 
© AP Photo / Matt DunhamВеликобритания
Великобритания - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство Великобритании намерено ввести новый закон, согласно которому все лица, работающие в Соединенном Королевстве от имени иностранных правительств, обязаны зарегистрировать свое присутствие в стране, таким образом власти рассчитывает защитить Британию от "враждебных государств", таких как Россия или Китай, сообщает газета Times.
По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о введении нового закона, воспользовавшись речью королевы, назначенной на 11 мая. Он намерен добиваться введения новых правил на фоне растущей озабоченности по поводу действий Москвы и Пекина.
Нововведения, как отмечает издание, позволят расширить действие существующего закона по преследованию и депортации иностранных шпионов, которые ставят под угрозу национальные интересы Великобритании. В соответствии с ними, отказ от обязательной регистрации будет рассматриваться как уголовное преступление.
Концепция регистрации иностранцев основана на аналогичной схеме, действующей в США, где иноагенты должны пройти обязательную регистрацию в Минюсте, а также периодически предоставлять отчеты о своей деятельности. Закон распространяется на всех, кто представляет интересы других государств, включая консультантов, журналистов и специалистов по связям с общественностью.
Отражение нападения диверсионной группы условного противника во время тренировки расчетов оперативно тактических ракетных комплексов Искандер-М гвардейской танковой армии Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 20:30
Великобритания объявила Россию угрозой
Правительство Соединенного Королевства также намерено пересмотреть закон о государственной тайне и внести правки, которые позволят применять его также против иностранцев, предпринимающих попытки подорвать национальные интересы Великобритании из-за рубежа, в том числе против киберпреступников, работающих на иностранные государства. Сейчас действие этого закона распространяется только на граждан Британии, которые находятся за границей.
Кроме того, планируется изменить термины, фигурирующие в законе, которые многие члены правительства назвали устаревшими. Сейчас незаконным действием считается хищение "схемы, плана, модели, которые могут прямо или косвенно быть полезны для врага". Правительство же планирует заменить эту формулировку на "документ, информацию или что-либо другое", что может быть полезно "иностранным государствам".
Ранее МИД Британии заявил, что за кибератаками против SolarWinds стояла Служба внешней разведки России (СВР). В Лондоне также назвали Россию остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании. На прошлой неделе посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в Форин-офис в связи с "враждебной линией поведения" Москвы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.
Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 15:01
США и Великобритания готовят новые санкции против России, сообщили СМИ
 
РоссияВеликобританияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
11:51Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае
11:47Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
11:45Среди высланных из России дипломатов оказался заместитель посла Чехии
Лента новостейМолния