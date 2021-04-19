https://ria.ru/20210419/britaniya-1728867401.html

Times: Британия введет новый закон для борьбы с "враждебными странами"

Times: Британия введет новый закон для борьбы с "враждебными странами"

Правительство Великобритании намерено ввести новый закон, согласно которому все лица, работающие в Соединенном Королевстве от имени иностранных правительств,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T06:10

2021-04-19T06:10

2021-04-19T07:38

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Правительство Великобритании намерено ввести новый закон, согласно которому все лица, работающие в Соединенном Королевстве от имени иностранных правительств, обязаны зарегистрировать свое присутствие в стране, таким образом власти рассчитывает защитить Британию от "враждебных государств", таких как Россия или Китай, сообщает газета Times.По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о введении нового закона, воспользовавшись речью королевы, назначенной на 11 мая. Он намерен добиваться введения новых правил на фоне растущей озабоченности по поводу действий Москвы и Пекина. Нововведения, как отмечает издание, позволят расширить действие существующего закона по преследованию и депортации иностранных шпионов, которые ставят под угрозу национальные интересы Великобритании. В соответствии с ними, отказ от обязательной регистрации будет рассматриваться как уголовное преступление.Концепция регистрации иностранцев основана на аналогичной схеме, действующей в США, где иноагенты должны пройти обязательную регистрацию в Минюсте, а также периодически предоставлять отчеты о своей деятельности. Закон распространяется на всех, кто представляет интересы других государств, включая консультантов, журналистов и специалистов по связям с общественностью.Правительство Соединенного Королевства также намерено пересмотреть закон о государственной тайне и внести правки, которые позволят применять его также против иностранцев, предпринимающих попытки подорвать национальные интересы Великобритании из-за рубежа, в том числе против киберпреступников, работающих на иностранные государства. Сейчас действие этого закона распространяется только на граждан Британии, которые находятся за границей.Кроме того, планируется изменить термины, фигурирующие в законе, которые многие члены правительства назвали устаревшими. Сейчас незаконным действием считается хищение "схемы, плана, модели, которые могут прямо или косвенно быть полезны для врага". Правительство же планирует заменить эту формулировку на "документ, информацию или что-либо другое", что может быть полезно "иностранным государствам".Ранее МИД Британии заявил, что за кибератаками против SolarWinds стояла Служба внешней разведки России (СВР). В Лондоне также назвали Россию остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании. На прошлой неделе посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в Форин-офис в связи с "враждебной линией поведения" Москвы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20210322/ugroza-1602393670.html

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600086654.html

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россия, великобритания, китай, в мире