https://ria.ru/20210419/blagoveschensk-1728884093.html

Умер первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский

Умер первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский

Скончался экс-глава избиркома Амурской области и первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский, соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:23

2021-04-19T10:23

2021-04-19T10:23

василий орлов (губернатор)

дальний восток

александр мигуля

благовещенск

сковородинский район

политика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Скончался экс-глава избиркома Амурской области и первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский, соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Приамурья Василий Орлов."Я выражаю искренние соболезнования всем родным и близким Николая Алексеевича Неведомского. Николай Алексеевич сделал многое для Благовещенска и Амурской области. Он руководил столицей Приамурья, возглавлял областной избирком, аппарат губернатора Приамурья. Многие знают его как очень творческого человека. Николай Неведомский стал автором целого ряда скульптур и памятников, расположенных в Благовещенске, Благовещенском, Белогорском, Сковородинском районах (региона – ред.). Николай Алексеевич был настоящий патриот, интересовался историей своей родины и стремился сделать жизнь людей лучше", - написал глава Приамурья в Telegram.Неведомский родился в 1958 году, в октябре 2010 года он стал первым на Дальнем Востоке сити-менеджером областного центра. В апреле того же года мэр Благовещенска Александр Мигуля был отстранен от должности постановлением губернатора Амурской области, после этого областным центром начали управлять глава города и сити-менеджер – глава администрации города. Депутаты Благовещенской городской думы в 2013 году признали институт сити-менеджмента неэффективным и проголосовали за возвращение к выборам мэра областного центра.Летом 2011 года Неведомский возглавил избирком Амурской области, в этой должности он проработал более семи лет. Также с 2004 по 2010 годы Неведомский руководил аппаратом губернатора Амурской области.Неведомский - автор памятника казакам-первопоселенцам в селе Верхнеблаговещенское, скульптурной композиции "Невозмутимый кот", установленной на набережной Благовещенска и других работ.

дальний восток

благовещенск

сковородинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов (губернатор), дальний восток, александр мигуля, благовещенск, сковородинский район, политика