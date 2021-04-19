Умер первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Скончался экс-глава избиркома Амурской области и первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский, соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Я выражаю искренние соболезнования всем родным и близким Николая Алексеевича Неведомского. Николай Алексеевич сделал многое для Благовещенска и Амурской области. Он руководил столицей Приамурья, возглавлял областной избирком, аппарат губернатора Приамурья. Многие знают его как очень творческого человека. Николай Неведомский стал автором целого ряда скульптур и памятников, расположенных в Благовещенске, Благовещенском, Белогорском, Сковородинском районах (региона – ред.). Николай Алексеевич был настоящий патриот, интересовался историей своей родины и стремился сделать жизнь людей лучше", - написал глава Приамурья в Telegram.
Неведомский родился в 1958 году, в октябре 2010 года он стал первым на Дальнем Востоке сити-менеджером областного центра. В апреле того же года мэр Благовещенска Александр Мигуля был отстранен от должности постановлением губернатора Амурской области, после этого областным центром начали управлять глава города и сити-менеджер – глава администрации города. Депутаты Благовещенской городской думы в 2013 году признали институт сити-менеджмента неэффективным и проголосовали за возвращение к выборам мэра областного центра.
Летом 2011 года Неведомский возглавил избирком Амурской области, в этой должности он проработал более семи лет. Также с 2004 по 2010 годы Неведомский руководил аппаратом губернатора Амурской области.
Неведомский - автор памятника казакам-первопоселенцам в селе Верхнеблаговещенское, скульптурной композиции "Невозмутимый кот", установленной на набережной Благовещенска и других работ.