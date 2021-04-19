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Умер первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский
Умер первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский
Скончался экс-глава избиркома Амурской области и первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский, соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:23
2021-04-19T10:23
василий орлов (губернатор)
дальний восток
александр мигуля
благовещенск
сковородинский район
политика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Скончался экс-глава избиркома Амурской области и первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский, соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Приамурья Василий Орлов."Я выражаю искренние соболезнования всем родным и близким Николая Алексеевича Неведомского. Николай Алексеевич сделал многое для Благовещенска и Амурской области. Он руководил столицей Приамурья, возглавлял областной избирком, аппарат губернатора Приамурья. Многие знают его как очень творческого человека. Николай Неведомский стал автором целого ряда скульптур и памятников, расположенных в Благовещенске, Благовещенском, Белогорском, Сковородинском районах (региона – ред.). Николай Алексеевич был настоящий патриот, интересовался историей своей родины и стремился сделать жизнь людей лучше", - написал глава Приамурья в Telegram.Неведомский родился в 1958 году, в октябре 2010 года он стал первым на Дальнем Востоке сити-менеджером областного центра. В апреле того же года мэр Благовещенска Александр Мигуля был отстранен от должности постановлением губернатора Амурской области, после этого областным центром начали управлять глава города и сити-менеджер – глава администрации города. Депутаты Благовещенской городской думы в 2013 году признали институт сити-менеджмента неэффективным и проголосовали за возвращение к выборам мэра областного центра.Летом 2011 года Неведомский возглавил избирком Амурской области, в этой должности он проработал более семи лет. Также с 2004 по 2010 годы Неведомский руководил аппаратом губернатора Амурской области.Неведомский - автор памятника казакам-первопоселенцам в селе Верхнеблаговещенское, скульптурной композиции "Невозмутимый кот", установленной на набережной Благовещенска и других работ.
дальний восток
благовещенск
сковородинский район
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РИА Новости
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5
4.7
96
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василий орлов (губернатор), дальний восток, александр мигуля, благовещенск, сковородинский район, политика

Умер первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский

10:23 19.04.2021
 
© Фото : Администрация Благовещенска Экс-глава избиркома Амурской области Николай Неведомский
Экс-глава избиркома Амурской области Николай Неведомский - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : Администрация Благовещенска
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Скончался экс-глава избиркома Амурской области и первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский, соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Я выражаю искренние соболезнования всем родным и близким Николая Алексеевича Неведомского. Николай Алексеевич сделал многое для Благовещенска и Амурской области. Он руководил столицей Приамурья, возглавлял областной избирком, аппарат губернатора Приамурья. Многие знают его как очень творческого человека. Николай Неведомский стал автором целого ряда скульптур и памятников, расположенных в Благовещенске, Благовещенском, Белогорском, Сковородинском районах (региона – ред.). Николай Алексеевич был настоящий патриот, интересовался историей своей родины и стремился сделать жизнь людей лучше", - написал глава Приамурья в Telegram.
Неведомский родился в 1958 году, в октябре 2010 года он стал первым на Дальнем Востоке сити-менеджером областного центра. В апреле того же года мэр Благовещенска Александр Мигуля был отстранен от должности постановлением губернатора Амурской области, после этого областным центром начали управлять глава города и сити-менеджер – глава администрации города. Депутаты Благовещенской городской думы в 2013 году признали институт сити-менеджмента неэффективным и проголосовали за возвращение к выборам мэра областного центра.
Летом 2011 года Неведомский возглавил избирком Амурской области, в этой должности он проработал более семи лет. Также с 2004 по 2010 годы Неведомский руководил аппаратом губернатора Амурской области.
Неведомский - автор памятника казакам-первопоселенцам в селе Верхнеблаговещенское, скульптурной композиции "Невозмутимый кот", установленной на набережной Благовещенска и других работ.
 
Василий Орлов (губернатор)Дальний ВостокАлександр МигуляБлаговещенскСковородинский районПолитика
 
 
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