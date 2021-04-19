https://ria.ru/20210419/android-1728913724.html
Новая версия ОС Android получит уникальную функцию
Новая версия ОС Android получит уникальную функцию
Операционная система Android 12 сможет переводить текстовое содержимое любого приложения на язык смартфона, выставленный системным. Об этом сообщает портал XDA. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:44
2021-04-19T12:44
2021-04-19T12:44
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Операционная система Android 12 сможет переводить текстовое содержимое любого приложения на язык смартфона, выставленный системным. Об этом сообщает портал XDA.О совершенно новой опции стало известно из кода внутренней сборки Android 12. Функция предоставит возможность автоматического перевода приложений, установленных на устройство пользователя. Система сама адаптирует текстовую часть софта под язык, выбранный системным.Функция будет реализована на основе популярной программы Google Translate, и для ее работы потребуется постоянный доступ в Сеть. Новая версия "зеленого робота" будет представлена на майской конференции Google I/O 2021. Релизная версия Android 12 доберется до пользователей осенью, вместе с новым поколением фирменных смартфонов Pixel.
https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html
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