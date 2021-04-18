https://ria.ru/20210418/zenkovich-1728843567.html

В КГБ Белоруссии рассказали о связях Зенковича со спецслужбами США

В КГБ Белоруссии рассказали о связях Зенковича со спецслужбами США

Адвокат Юрий Зенкович, готовивший покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и переворот в республике, связан со спецслужбами США, он пытался... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T20:15

2021-04-18T20:15

2021-04-18T21:10

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

минск

в мире

кгб белоруссии

сша

белоруссия

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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Адвокат Юрий Зенкович, готовивший покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и переворот в республике, связан со спецслужбами США, он пытался вербовать военнослужащих, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении власти, заявил начальник отдела следственного управления белорусского Комитета государственной безопасности Константин Бычек."Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами США. На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", - сказал Бычек в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.По его словам, белорусскими спецслужбами задокументированы встречи Зенковича с военнослужащими, а также с представителями других террористических групп, деятельность которых ранее была пресечена КГБ."Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - рассказал Бычек.В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко и членов его семьи, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.Между тем, как заявил РИА Новости 18 апреля представитель госдепартамента, "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".

https://ria.ru/20210418/ssha-1728827650.html

https://ria.ru/20210418/fsb-1728847502.html

https://ria.ru/20210418/belorussiya-1728799468.html

минск

сша

белоруссия

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александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), минск, в мире, кгб белоруссии, сша, белоруссия